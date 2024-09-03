Без Лунина. Вацко спрогнозировал состав Украины на игру с Албанией в ЛН

7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании.

Матч с Албанией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.



Известный украинский эксперт и журналист Виктор Вацко спрогнозировал состав украинской команды на этот поединок. В стартовом составе не нашлось места для вратаря «Реала» Андрея Лунина и защитника «Арсенала» Александра Зинченко.



Украина: Анатолий Трубин – Александр Тымчик, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко – Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Георгий Судаков – Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Артем Довбик.