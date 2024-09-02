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  4. Известный эксперт рассказал, почему Динамо будет трудно набирать очки в ЛЕ
Лига Европы
02 сентября 2024, 17:59 |
686
0

Известный эксперт рассказал, почему Динамо будет трудно набирать очки в ЛЕ

Киевлян ждет проблемы с логистикой

02 сентября 2024, 17:59 |
686
0
Известный эксперт рассказал, почему Динамо будет трудно набирать очки в ЛЕ
ФК Динамо

30 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы.

Своих соперников в основном этапе второго по силе еврокубкового клубного турнира узнало и киевское Динамо: Лацио (Италия), Рома (Италия), Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Пльзень (Чехия), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия), Хоффенхайм (Германия).

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло рассказал о сложностях, с которыми столкнется «Динамо» в Лиге Европы.

«Логистика начинает давать о себе знать. Ротация необходима, – только где взять равноценных игроков! Динамовцев ждет за два с половиной месяца, – восемь выездов автобусом в Европу, и обратно в Киев. Потери турнирных очков почти неизбежны», – отметил Заховайло.

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Динамо Киев Вячеслав Заховайло Лига Европы
Дмитро Олійник Источник: Facebook
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