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  4. Известно, как в Роме относятся к неубедительному старту Довбика в Серии А
Италия
03 сентября 2024, 00:28 |
560
0

Известно, как в Роме относятся к неубедительному старту Довбика в Серии А

Артем пока не сумел забить за римский клуб

03 сентября 2024, 00:28 |
560
0
Известно, как в Роме относятся к неубедительному старту Довбика в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Новичок «Ромы» Артем Довбик пока не смог забить свой первый гол за римский клуб. Артем провел три матча в Серии А.

По информации Fichajes, руководство «Ромы» ждет от Артема быстрой адаптации. Отмечается, что терпение боссов «Ромы» не безгранично. Если в ближайшее время Артем не изменит ситуацию, давление на него будет продолжать расти, а доверие – может исчезнуть. В «Роме» ждут от украинца быструю адаптацию, которую он показал, перейдя в «Жирону».

Ранее главный тренер «Ромы» Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить в последнем поединке «Ювентусу».

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Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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