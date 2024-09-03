Известно, как в Роме относятся к неубедительному старту Довбика в Серии А

Новичок «Ромы» Артем Довбик пока не смог забить свой первый гол за римский клуб. Артем провел три матча в Серии А.

По информации Fichajes, руководство «Ромы» ждет от Артема быстрой адаптации. Отмечается, что терпение боссов «Ромы» не безгранично. Если в ближайшее время Артем не изменит ситуацию, давление на него будет продолжать расти, а доверие – может исчезнуть. В «Роме» ждут от украинца быструю адаптацию, которую он показал, перейдя в «Жирону».

Ранее главный тренер «Ромы» Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить в последнем поединке «Ювентусу».