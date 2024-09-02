Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов за всю историю чемпионатов Европы.

Первую позицию в рейтинге занимает легендарный португалец Криштиану Роналду, который является лучшим бомбардиром за историю ЧЕ. Роналду является триумфатором Евро-2016.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают обладатель Золотого мяча Зинедин Зидан и двукратный триумфатор Евро Андрес Иньеста.



На четвертой позиции разместился трехкратный обладатель ЗМ Мишель Платини, а испанец Хави – 5-й.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

11 лучших футболистов в истории Евро