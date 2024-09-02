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  4. Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Чемпионат Европы
02 сентября 2024, 23:41 |
668
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Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро

Первое место в рейтинге занял Криштиану Роналду

02 сентября 2024, 23:41 |
668
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Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. риштиану Роналду

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов за всю историю чемпионатов Европы.

Первую позицию в рейтинге занимает легендарный португалец Криштиану Роналду, который является лучшим бомбардиром за историю ЧЕ. Роналду является триумфатором Евро-2016.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают обладатель Золотого мяча Зинедин Зидан и двукратный триумфатор Евро Андрес Иньеста.

На четвертой позиции разместился трехкратный обладатель ЗМ Мишель Платини, а испанец Хави – 5-й.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

11 лучших футболистов в истории Евро

  1. Криштиану Роналду
  2. Зинедин Зидан
  3. Андрес Иньеста
  4. Мишель Платини
  5. Хави
  6. Марко ван Бастен
  7. Фернандо Торрес
  8. Райнер Бонхоф
  9. Джанлуиджи Буффон
  10. Антуан Гризманн
  11. Хави
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Зинедин Зидан Андрес Иньеста Мишель Платини Криштиану Роналду Хави Марко ван Бастен Фернандо Торрес Джанлуиджи Буффон Антуан Гризманн Франц Беккенбауэр чемпионат Европы рейтинг
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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