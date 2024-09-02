Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Первое место в рейтинге занял Криштиану Роналду
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов за всю историю чемпионатов Европы.
Первую позицию в рейтинге занимает легендарный португалец Криштиану Роналду, который является лучшим бомбардиром за историю ЧЕ. Роналду является триумфатором Евро-2016.
Вторую и третью позиции рейтинга занимают обладатель Золотого мяча Зинедин Зидан и двукратный триумфатор Евро Андрес Иньеста.
На четвертой позиции разместился трехкратный обладатель ЗМ Мишель Платини, а испанец Хави – 5-й.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
11 лучших футболистов в истории Евро
- Криштиану Роналду
- Зинедин Зидан
- Андрес Иньеста
- Мишель Платини
- Хави
- Марко ван Бастен
- Фернандо Торрес
- Райнер Бонхоф
- Джанлуиджи Буффон
- Антуан Гризманн
- Хави
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