Легенда английского футбола: «Не удивлюсь, если Тен Хага уволят из МЮ»

Легенда английского футбола Джейми Каррагер оценил перспективы Тен Хага в «Манчестер Юнайтед»:

«Я не думаю, что что-то изменится с точки зрения футбола в «Манчестер Юнайтед». Я уже видел это раньше в «Ливерпуле». Вернитесь во времена до прихода Клоппа, когда говорили о том, что Брендан Роджерс может потерять свою работу после одного сезона.

Владельцы «Ливерпуля», не были уверены, что делать, и оставили его, а Роджерс поменял свой тренерский штаб. Вы ожидаете чего-то другого, но главный человек – это тренер. Роджерс был уволен в октябре. Тен Хаг сказал в своем интервью: «Мы увидим, где мы будем в конце сезона».

В третьем сезоне Юргена Клоппа в «Ливерпуле» команда была в финале Лиги чемпионов, и было видно, что строится что-то на будущее. Я был бы удивлен, если Тен Хаг все еще будет там в конце сезона.

«Манчестер Юнайтед» – один из крупнейших клубов в мире. Приняли бы «Реал Мадрид» или «Бавария» положение, когда они шестые в своей лиге? Мы говорим о восьмом месте – именно так сейчас обстоят дела с «Манчестер Юнайтед»».