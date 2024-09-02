Станет топ-моделью. Сын легенды МЮ покинул клуб АПЛ и закончил с футболом

Игрок второй команды английского «Брентфорда» Ромео Бекхэм, который является сыном легендарного футболиста Дэвида Бекхэма, отклонил предложение о продлении контракта со своим клубом и завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает издание Talksport.

По информации источника, 22-летний экс-футболист решил сфокусироваться на карьере модели и уже присоединился к топовому модному агентству в Париже.

Ромео Бекхэм присоединился к «Брентфорду Б» в январе 2023 года. Он переходил в английский клуб в статусе лучшего ассистента юношеского чемпионата MLS, забив 2 гола и отдав 10 результативных передач в 20 матчах.