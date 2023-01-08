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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бекхэм подписал контракт с клубом Ярмолюка. Правда, есть нюанс
Англия
08 января 2023, 05:45 |
406
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бекхэм подписал контракт с клубом Ярмолюка. Правда, есть нюанс

В «Брентфорде» будет играть Ромео Бекхэм – сын Дэвида Бекхэма

08 января 2023, 05:45 |
406
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бекхэм подписал контракт с клубом Ярмолюка. Правда, есть нюанс
Twitter. Ромео Бекхэм

Сын легендарного английского футболиста Дэвида Бэкхэма Ромео Бэкхем подписал контракт с «Брентфордом».

Контракт рассчитан до конца сезона 2022/23. 20-летний Ромео перешел из «Интера Майами», где выступал в резервном составе в MLS Next Pro. Там Ромео стал лучшим ассистентом турнира, отдав 10 результативных передач за 20 матчей, а также забив 2 гола. К слову, Ромео выступает на позиции форварда. Совладельцем «Интер Майами» является Дэвид Бекхэм.

Отметим, что в Брентфорде выступает украинский игрок Егор Ярмолюк. Однако, он пока что не смог закрепиться в основе – появился на поле всего в одной игре Кубка лиги.

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Дэвид Бекхэм Брентфорд Егор Ярмолюк Ромео Бекхэм трансферы трансферы АПЛ Интер Майами
Источник ФК Брентфорд
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