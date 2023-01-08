ОФИЦИАЛЬНО. Бекхэм подписал контракт с клубом Ярмолюка. Правда, есть нюанс
В «Брентфорде» будет играть Ромео Бекхэм – сын Дэвида Бекхэма
Сын легендарного английского футболиста Дэвида Бэкхэма Ромео Бэкхем подписал контракт с «Брентфордом».
Контракт рассчитан до конца сезона 2022/23. 20-летний Ромео перешел из «Интера Майами», где выступал в резервном составе в MLS Next Pro. Там Ромео стал лучшим ассистентом турнира, отдав 10 результативных передач за 20 матчей, а также забив 2 гола. К слову, Ромео выступает на позиции форварда. Совладельцем «Интер Майами» является Дэвид Бекхэм.
Отметим, что в Брентфорде выступает украинский игрок Егор Ярмолюк. Однако, он пока что не смог закрепиться в основе – появился на поле всего в одной игре Кубка лиги.
✍️ Romeo Beckham x Brentford #BrentfordB | #BrentfordFC pic.twitter.com/qEH1Pimhis— Brentford FC (@BrentfordFC) January 6, 2023
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