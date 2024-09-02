В Англии назвали фаворита на смену тен Хагу в Ман Юнайтед
Ван Нистелрою сулят пост во главе манкунианцев
48-летний нидерландский специалист Руд ван Нистелрой является фаворитом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» при возможном увольнении Эрика тен Хага.
Букмекеры оценивают приход бывшего нападающего «красных дьяволов» на тренерский мостик коллектива с коэффициентом 3.75.
Второе место у экспертов занимает экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт (5.00), третьим котируется немец Томас Тухель (8.50).
Ранее сообщалось, что в Англии назвали приблизительные сроки увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед».
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