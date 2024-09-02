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  4. Суркис в последний момент отказался отпускать таланта Динамо в Карпаты 
Украина. Премьер лига
02 сентября 2024, 13:36 |
648
1

Суркис в последний момент отказался отпускать таланта Динамо в Карпаты 

Валентин Рубчинский мог на правах аренды перейти во львовский клуб

02 сентября 2024, 13:36 |
648
1
Суркис в последний момент отказался отпускать таланта Динамо в Карпаты 
ФК Динамо. Валентин Рубчинский

22-летний полузащитник «Динамо» Валентин Рубчинский, который летом перешел из «Днепра-1», мог на правах аренды перейти в «Карпаты».

Однако по информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, президент киевского клуба Игорь Суркис в последний момент наложил вето на переход хавбека в аренду в «Карпаты». Львовскому клубу удалось согласовать личные условия контракта футболиста, повторив его столичную зарплату. Вчера Рубчинский дебютировал за «Динамо» в победной игре с «ЛНЗ» (1:0).

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на слухи о возможном уходе Рубчинского.

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Валентин Рубчинский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Суркис Карпаты Львов
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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vasilichn
И это правильное решение, Игорек - зачет тебе.
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