Суркис в последний момент отказался отпускать таланта Динамо в Карпаты 

22-летний полузащитник «Динамо» Валентин Рубчинский, который летом перешел из «Днепра-1», мог на правах аренды перейти в «Карпаты».

Однако по информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, президент киевского клуба Игорь Суркис в последний момент наложил вето на переход хавбека в аренду в «Карпаты». Львовскому клубу удалось согласовать личные условия контракта футболиста, повторив его столичную зарплату. Вчера Рубчинский дебютировал за «Динамо» в победной игре с «ЛНЗ» (1:0).

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на слухи о возможном уходе Рубчинского.