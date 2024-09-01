Украина. Премьер лига01 сентября 2024, 20:29 | Обновлено 01 сентября 2024, 20:40
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Шовковский сообщил, покинет ли Рубчинский Динамо. Он дебютировал за киевлян
Тренер «сине-белых» выразил доверие к новичку
01 сентября 2024, 20:29 | Обновлено 01 сентября 2024, 20:40
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Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на слухи о том, что новичок команды полузащитник Валентин Рубчинский будет отдан в аренду.
«Нет смысла комментировать слухи. Рубчинский – наша боевая единица. Он остается в команде, мы на него рассчитываем», – сказал Александр Шовковский.
Прошлым летом Рубчинский перешел из «Днепра-1» в «Динамо». Сегодня Валентин сыграл первый официальный матч за сине-белых, выйдя на замену в поединке 5-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ (1:0).
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