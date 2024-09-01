Шовковский сообщил, покинет ли Рубчинский Динамо. Он дебютировал за киевлян

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на слухи о том, что новичок команды полузащитник Валентин Рубчинский будет отдан в аренду.

«Нет смысла комментировать слухи. Рубчинский – наша боевая единица. Он остается в команде, мы на него рассчитываем», – сказал Александр Шовковский.

Прошлым летом Рубчинский перешел из «Днепра-1» в «Динамо». Сегодня Валентин сыграл первый официальный матч за сине-белых, выйдя на замену в поединке 5-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ (1:0).