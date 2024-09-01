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  4. Шовковский сообщил, покинет ли Рубчинский Динамо. Он дебютировал за киевлян
Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 20:29 | Обновлено 01 сентября 2024, 20:40
1588
0

Шовковский сообщил, покинет ли Рубчинский Динамо. Он дебютировал за киевлян

Тренер «сине-белых» выразил доверие к новичку

01 сентября 2024, 20:29 | Обновлено 01 сентября 2024, 20:40
1588
0
Шовковский сообщил, покинет ли Рубчинский Динамо. Он дебютировал за киевлян
ФК Динамо. Валентин Рубчинский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на слухи о том, что новичок команды полузащитник Валентин Рубчинский будет отдан в аренду.

«Нет смысла комментировать слухи. Рубчинский – наша боевая единица. Он остается в команде, мы на него рассчитываем», – сказал Александр Шовковский.

Прошлым летом Рубчинский перешел из «Днепра-1» в «Динамо». Сегодня Валентин сыграл первый официальный матч за сине-белых, выйдя на замену в поединке 5-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ (1:0).

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Валентин Рубчинский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Шовковский
Дмитро Олійник Источник: FootballHub
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