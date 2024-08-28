Источник: Динамо отпустит двух хавбеков, в том числе Рубчинского

По информации журналиста Игоря Бурбаса, хавбек «Динамо» Джастин Лонвейк больше не входит в планы наставника Александра Шовковского и уйдет на правах аренды.

Сообщается, что нидерландский хавбек вернется в датский «Виборг», откуда Лонвейк и перебрался в киевскую команду.

Кроме того, «Динамо» собирается отдать в аренду в «Карпаты» новичка Валентина Рубчинского, который летом перебрался в команду из «Днепра-1», однако пока не пробился в основу.

Однако клубы все еще решают финансовые вопросы по арендной сделке полузащитника.