Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна домашняя арена Динамо в групповом турнире Лиги Европы
Лига Европы
02 сентября 2024, 13:17 | Обновлено 02 сентября 2024, 13:27
747
1

Известна домашняя арена Динамо в групповом турнире Лиги Европы

Игорь Суркис – о жеребьевке турнира

02 сентября 2024, 13:17 | Обновлено 02 сентября 2024, 13:27
747
1
Известна домашняя арена Динамо в групповом турнире Лиги Европы
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис прокомментировал новый формат группового турнира Лиги Европы и рассказал о задачах, стоящих перед подопечными Александра Шовковского.

«Восемь выездов, подготовки и отпуска нет. Зимой мы 14-го или 15-го декабря сыграем последнюю игру, а затем мы должны дать ребятам максимум 2-3 недели отдохнуть. Дальше нужно готовиться уже к следующей части сезона. Это будет эксперимент для нас, надеемся, что он будет удачным.
Как мне новый формат? Не могу сейчас его оценить. Увидим, как будет. Для нас, нашей страны, в которой идет война – это тяжело. Мы не играем дома, у нас было 6 выездов в этом году (матчи в квалификации Лиги чемпионов – прим.).

Через каждые 2-3 дня мы должны возвращаться. Нам придется выезжать на матч с «Реал Сосьедад», ехать в Гамбург, где мы будем играть. Это очень тяжело для ребят. Но они профессионалы, они должны восстанавливаться, должна быть ротация состава. Задачи, стоящие перед командой, их никто не отменял», – рассказал Суркис.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко отметил капитанский юбилей в «Динамо».

По теме:
«Не думал, что может быть минус». Кравец – о возвращении Ярмоленко в Динамо
Суркис в последний момент отказался отпускать таланта Динамо в Карпаты 
Защитник Динамо не поедет в сборную Украины U-21. Его заменит форвард Руха
Игорь Суркис Лига Европы Динамо Киев
Юрій Остроумов Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 01 сентября 2024, 18:44 3
«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Экс-чемпион мира ждет победы Тайсона

ВИДЕО. Гвардиола оценил старт Сити в АПЛ и рассказал, что с Холандом
Футбол | 02 сентября 2024, 12:52 0
ВИДЕО. Гвардиола оценил старт Сити в АПЛ и рассказал, что с Холандом
ВИДЕО. Гвардиола оценил старт Сити в АПЛ и рассказал, что с Холандом

Наставник – о первых играх команды и результативности нападающего

Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
Теннис | 02.09.2024, 01:59
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
Футбол | 02.09.2024, 07:35
Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
10 топ-переходов трансферного окна лета 2024
Футбол | 02.09.2024, 08:27
10 топ-переходов трансферного окна лета 2024
10 топ-переходов трансферного окна лета 2024
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OtsoCity
Не скигли, йди помолися на гуньдяй та рпц, щур обісраний кацапський 
Ответить
0
vasilichn
Не ной Игорек, крототвари в таком-же положении.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером
Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером
02.09.2024, 07:10 1
Бокс
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
01.09.2024, 16:36 8
Футбол
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
01.09.2024, 08:33 1
Бокс
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
31.08.2024, 12:05 22
Бокс
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
02.09.2024, 07:55 33
Футбол
МАКСИМОВ: «Коломойский сказал, чтобы теперь Днепр-1 тянули самостоятельно»
МАКСИМОВ: «Коломойский сказал, чтобы теперь Днепр-1 тянули самостоятельно»
01.09.2024, 12:15 6
Футбол
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
01.09.2024, 07:55 15
Футбол
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
01.09.2024, 08:55 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем