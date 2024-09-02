Известна домашняя арена Динамо в групповом турнире Лиги Европы

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис прокомментировал новый формат группового турнира Лиги Европы и рассказал о задачах, стоящих перед подопечными Александра Шовковского.

«Восемь выездов, подготовки и отпуска нет. Зимой мы 14-го или 15-го декабря сыграем последнюю игру, а затем мы должны дать ребятам максимум 2-3 недели отдохнуть. Дальше нужно готовиться уже к следующей части сезона. Это будет эксперимент для нас, надеемся, что он будет удачным.

Как мне новый формат? Не могу сейчас его оценить. Увидим, как будет. Для нас, нашей страны, в которой идет война – это тяжело. Мы не играем дома, у нас было 6 выездов в этом году (матчи в квалификации Лиги чемпионов – прим.).

Через каждые 2-3 дня мы должны возвращаться. Нам придется выезжать на матч с «Реал Сосьедад», ехать в Гамбург, где мы будем играть. Это очень тяжело для ребят. Но они профессионалы, они должны восстанавливаться, должна быть ротация состава. Задачи, стоящие перед командой, их никто не отменял», – рассказал Суркис.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко отметил капитанский юбилей в «Динамо».