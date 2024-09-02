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  4. ВИДЕО. Яремчук и Трубин первыми прибыли в лагерь сборной Украины
Лига наций
02 сентября 2024, 11:35 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:15
165
0

ВИДЕО. Яремчук и Трубин первыми прибыли в лагерь сборной Украины

В сентябре сборная Украины в Праге проведет два матча Лиги наций

02 сентября 2024, 11:35 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:15
165
0
ВИДЕО. Яремчук и Трубин первыми прибыли в лагерь сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Вратарь португальской Бенфики Анатолий Трубин и форвард греческого Олимпиакоса Роман Яремчук первыми прибыли в расположение сборной Украины.

В сентябре сборная Украины в Праге проведет два матча Лиги наций 2024/2025.

7 сентября в сине-желтые будут принимать команду Албании, 10 сентября в том же городе сыграют выездной поединок против Чехии.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал состав команды.

ВИДЕО. Яремчук и Трубин первыми прибыли лагерь в сборной Украины

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Лига наций сборная Украины по футболу Роман Яремчук Анатолий Трубин видео
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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