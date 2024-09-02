ВИДЕО. Яремчук и Трубин первыми прибыли в лагерь сборной Украины

Вратарь португальской Бенфики Анатолий Трубин и форвард греческого Олимпиакоса Роман Яремчук первыми прибыли в расположение сборной Украины.

В сентябре сборная Украины в Праге проведет два матча Лиги наций 2024/2025.

7 сентября в сине-желтые будут принимать команду Албании, 10 сентября в том же городе сыграют выездной поединок против Чехии.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал состав команды.

ВИДЕО. Яремчук и Трубин первыми прибыли лагерь в сборной Украины