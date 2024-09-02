Лига наций02 сентября 2024, 11:35 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:15
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ВИДЕО. Яремчук и Трубин первыми прибыли в лагерь сборной Украины
В сентябре сборная Украины в Праге проведет два матча Лиги наций
02 сентября 2024, 11:35 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:15
165
0
Вратарь португальской Бенфики Анатолий Трубин и форвард греческого Олимпиакоса Роман Яремчук первыми прибыли в расположение сборной Украины.
В сентябре сборная Украины в Праге проведет два матча Лиги наций 2024/2025.
7 сентября в сине-желтые будут принимать команду Албании, 10 сентября в том же городе сыграют выездной поединок против Чехии.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал состав команды.
ВИДЕО. Яремчук и Трубин первыми прибыли лагерь в сборной Украины
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