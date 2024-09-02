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ATP
02 сентября 2024, 11:59 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:04
308
0

Еще два теннисиста гарантировали себе участие на Итоговом турнире ATP

Александр Зверев и Карлос Алькарас сыграют в Турине

02 сентября 2024, 11:59 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:04
308
0
Еще два теннисиста гарантировали себе участие на Итоговом турнире ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Четвертая ракетка мира Александр Зверев вышел в четвертьфинал US Open, квалифицировавшись на Итоговый﻿ турнир ATP.

Также туда попадет и испанец Карлос Алькарас, который выбыл на стадии второго раунда.

Ранее участие в ATP Finals гарантировал себе лидер рейтинга ATP Янник Синнер.

Отметим, что Зверев становился чемпионом Итогового турнира в 2018 и 2021 годах.

ATP Finals в этом году пройдет в Турине с 10 по 17 ноября.

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Итоговый турнир ATP Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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