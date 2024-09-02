ATP02 сентября 2024, 11:59 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:04
308
0
Еще два теннисиста гарантировали себе участие на Итоговом турнире ATP
Александр Зверев и Карлос Алькарас сыграют в Турине
02 сентября 2024, 11:59 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:04
308
0
Четвертая ракетка мира Александр Зверев вышел в четвертьфинал US Open, квалифицировавшись на Итоговый турнир ATP.
Также туда попадет и испанец Карлос Алькарас, который выбыл на стадии второго раунда.
Ранее участие в ATP Finals гарантировал себе лидер рейтинга ATP Янник Синнер.
Отметим, что Зверев становился чемпионом Итогового турнира в 2018 и 2021 годах.
ATP Finals в этом году пройдет в Турине с 10 по 17 ноября.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 сентября 2024, 07:55 32
Артем провел третий официальный матч за «Рому» – пока без голов
Футбол | 01 сентября 2024, 21:18 74
Поединок был прерван на 50-й минуте из-за тревоги
Теннис | 02.09.2024, 09:15
Футбол | 02.09.2024, 08:27
Футбол | 02.09.2024, 04:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.09.2024, 18:19 5
01.09.2024, 12:15 6
01.09.2024, 07:55 15
01.09.2024, 16:10 1
31.08.2024, 17:33
31.08.2024, 16:04 39
02.09.2024, 04:33
02.09.2024, 01:59 2