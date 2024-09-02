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  4. Суркис рассказал, сколько очков должно набрать Динамо в основном раунде ЛЕ
Лига Европы
02 сентября 2024, 11:49 |
912
0

Суркис рассказал, сколько очков должно набрать Динамо в основном раунде ЛЕ

Киевляне недавно узнали своих соперников

02 сентября 2024, 11:49 |
912
0
Суркис рассказал, сколько очков должно набрать Динамо в основном раунде ЛЕ
ФК Динамо. Игорь Суркис

30 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы.

Своих соперников в основном этапе второго по силе еврокубкового клубного турнира узнало и киевское Динамо: Лацио (Италия), Рома (Италия), Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Пльзень (Чехия), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия), Хоффенхайм (Германия).

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, какого количества набранных очков он ждет от своей команды в основе ЛЕ.

«Сколько очков должны набрать? 14-15 очков дают прямую путевку в восьмерку, что дает право сыграть в 1/8 финала, потому что соперники между собой равны. А очков девять-десять дают шанс играть в стыковых матчах за путевку в 1/8 финала. Я не считаю деньги, поэтому и не переживал, что мы не попали в ЛЧ, хотя и заслужили. Ничего, будем играть в Лиге Европы», – сказал Суркис.

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Игорь Суркис Динамо Киев Лига Европы
Дмитро Олійник Источник: Профутбол Digital
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