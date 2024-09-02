ФОТО. Жена Каземиро ответила хейтерам, который накинулись на бразильца

Анна Мариана, жена полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро, поддержала мужа после провальной игры за «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:3), после которой он подвергся критике от болельщиков.

Анна Мариана опубликовала в соцсети фотографию, на которой изображены трофеи, выигранные бразильцем.

Отметим, что в матче против Ливерпуля» Каземиро сделал неточную передачу, которая привела ко второму пропущенному голу, а затем он потерял мяч, в результате чего «Ливерпуль» довел счет до разгромного.