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  4. ФОТО. Жена Каземиро ответила хейтерам, который накинулись на бразильца
Англия
02 сентября 2024, 11:47 |
365
1

ФОТО. Жена Каземиро ответила хейтерам, который накинулись на бразильца

После матча с «Ливерпулем» в Каземиро полетели ядовитые стрелы критики

02 сентября 2024, 11:47 |
365
1
ФОТО. Жена Каземиро ответила хейтерам, который накинулись на бразильца
Инстаграм Каземиро

Анна Мариана, жена полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро, поддержала мужа после провальной игры за «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:3), после которой он подвергся критике от болельщиков.

Анна Мариана опубликовала в соцсети фотографию, на которой изображены трофеи, выигранные бразильцем.

Отметим, что в матче против Ливерпуля» Каземиро сделал неточную передачу, которая привела ко второму пропущенному голу, а затем он потерял мяч, в результате чего «Ливерпуль» довел счет до разгромного.

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Каземиро Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Богдан Харух
Це він в МанЮнайтед виграв? Якщо ні, то це неповага до клубу...Казі приходить в клуб на "жирний" контракт...його грою незадоволені, бо він грає нижче від рівня "очікувань по контракту"...а потім така його дружина...він ж ЛЧ з Реалом брав 6 років тому...за що ви його хейтите?!
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