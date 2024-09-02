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Украина. Премьер лига
02 сентября 2024, 11:13 | Обновлено 02 сентября 2024, 11:31
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Цифры и факты. Важнейшие события 5-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

02 сентября 2024, 11:13 | Обновлено 02 сентября 2024, 11:31
122
0
Цифры и факты. Важнейшие события 5-го тура УПЛ
ФК Динамо

Наиболее важные цифры 5-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» 14-й раз в истории начинает чемпионат с трех побед, повторяя рекордный результат «Шахтера».

Бело-синие празднуют 5-ю викторию кряду, как в общем (мячи 11-4), так и на своем поле (мячи 15-1).

Киевляне продлевают безничейную серию до 12 игр (+11-1), а домашние голевую и беспроигрышную – до 11 (+10=1).

«Динамо» реализовывает 11-й пенальти подряд.

3-й раз поражает ворота ЛНЗ Андрей Ярмоленко.

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Владислав Ванат проводит 100-й матч в карьере (ЧУ – 72, КУ – 1, ЕК – 20, СУ – 7), а Андрей Ярмоленко – 70-й в качестве капитана «Динамо» (ЧУ – 47, КУ – 5, СК – 1, ЕК – 17).

Две поправки в таблицу клубных рекордов вносит ЛНЗ. Безничейная серия черкасщан достигает 12 игр (+8-4), а с пропущенными голами в гостях – 7.

35-й мяч в карьере забивает Тарас Степаненко (ЧУ – 23, КУ – 2, ЕК – 6, СУ – 4), в том числе 30-й – за «Шахтер» (ЧУ – 22, КУ – 2, ЕК – 6).

Тарас Степаненко становится автором 50-го гола оранжево-черных в чемпионатах Украины при Марино Пушиче.

50-й матч в УПЛ в рядах горняков проводит Дмитрий Крыськив.

«Александрия» повторяет личный рекорд 6-летней давности, стартовав с 4-х побед.

Подопечные Руслана Ротаня празднуют в общем 5-ю викторию кряду (мячи 13-5), а на своем поле – 3-ю (мячи 7-4).

Кирилл Ковалец 4-й раз поражает ворота «Колоса». При этом его гол оказывается 10-м для александрийцев в домашних баталиях с «хлеборобами» и 100-м, пропущенным ковалевцами в гостях.

Джевани становится автором 60-го гола «джокеров» черно-желто-зеленых.

«Колос» терпит 3-е поражение подряд (мячи 1-4).

18-летний Артем Гусол прерывает безголевую серию ковалевцев – на 348-й минуте.

10-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Александр Поздеев (+1=2-7, 7-18).

«Рух» одерживает 10-ю и самую крупную свою победу в УПЛ.

Рекордная домашняя голевая серия подопечных Виталия Пономарева достигает 9 игр.

50-й матч в чемпионатах Украины в рядах «Руха» проводит Алексей Сыч.

Игорь Краснопир становится автором 10-го гола желто-черных в баталиях с красно-желтыми.

Мяч, забитый Ильей Квасницей, оказывается 50-м, пропущенным командами Василия Кобина в УПЛ.

«Ингулец» второй раз в истории уступает соперникам с разницей в 5 голов.

Красно-желтые проводят 20-й безголевой матч в гостях.

«Полесье» обновляет клубное достижение, забивая 9 игр подряд.

«Черноморец» терпит 115-е поражение в родных стенах и повторяет антирекорд УПЛ, принадлежащий «Ворскле».

Одесситы продлевают общую безничейную серию до 18 матчей (+3-15), а домашнюю – до 14 (+5-9), повторяя личный рекорд 31-летней давности.

Александр Бабич проводит 80-й поединок в чемпионатах Украины на посту главного тренера «моряков» (+14=24-42, 52-111).

«Оболонь» устанавливает три личных антирекорда, продлив свою проигрышную серию до 4-х матчей (мячи 0-12), безвыигрышную домашнюю – до 5 (=2-3) и общую с пропущенными голами – до 7.

Подопечные Валерия Иващенко, которые провели 10-й безголевой матч в родных стенах, не могут поразить ворота соперников 383 минуты подряд.

Валерий Дубко зарабатывает 10-ю красную карточку «пивоваров» в элитном дивизионе.

Филипп Будковский становится третьим игроком «Зари» после Алексея Коробченко и Александра Караваева, забившим 25 мячей в чемпионатах Украины.

«Ворскла» прерывает свою безничейную серию, которая составила 10 матчей (+3-7). Последнюю мировую полтавчане подписали 8 апреля 2024 года – 1:1 в гостях с «Кривбассом».

«Левый берег» одерживает премьерную волевую победу (в 5-й игре) и празднует первую гостевую викторию в элитном дивизионе (во 2-й).

«Верес» терпит 3-е подряд поражение на своем поле (мячи 2-7).

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Дмитрий Клец («Верес»), 100-й – Данила Сикан («Шахтер»), 50-й Виталий Бойко (ЛНЗ), Валерий Дубко («Оболонь»), Павел Исенко («Ворскла») и Андрей Клищук («Кривбасс»), 1-й – Назар Русяк, Алексей Товарницкий (оба – «Рух»), Борель Томандзото («Полесье»), Осама Халайла (ЛНЗ) и Владислав Шершень («Колос»).

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Дмитрий Топалов (ЛНЗ), во 2-м – Константин Бычек («Оболонь»), Сергей Кисленко («Ингулец»), Клим Приходько («Левый берег»), Кирилл Сигеев («Черноморец») и Валентин Рубчинский («Динамо»).

10-й мяч в УПЛ забивает Игорь Краснопир, 1-й – Пайщау (в 4-й игре), Руслан Дедух (в 5-й), Тарас Галас (в 8-й), Артем Гусол (в 11-й), Виталий Холод (в 24-й) и Петар Мичин (в 26-й).

ФК Рух. Игорь Краснопир

В 5-й команде элиты открывает голевой счет Богдан Бутко («Черноморец»), в 4-й – Богдан Леднев («Полесье»), во 2-й – Клим Приходько («Левый берег»).

1-й дубль в чемпионатах Украины делает Игорь Краснопир (в 33-м матче).

3-й тур подряд не уходит с поля без забитых мячей Александр Назаренко.

Клим Приходько становится автором 10-го гола «джокеров» в этом сезоне.

16-й пенальти из 17 реализовывает Андрей Ярмоленко.

2-ю пенальтийскую дуэль из 7 выигрывает Артур Рудько.

1-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Валерий Дубко (в 50-й игре).

10-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Киева Клим Заброда.

Впервые назначает пенальти в ворота хозяев харьковчанин Александр Афанасьев (в 9-м матче).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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