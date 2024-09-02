«Это эпизодические выступления...» В Англии оценили Мудрика в игре с КП
Украинец вышел на поле во втором тайме
1 августа состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Челси и Кристал Пэлас.
Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1. Украинец Михаил Мудрик остался в запасе и вышел на замену на 74-й минуте.
Известный британский портал GOAL оценил выступление Мудрика во втором тайме этого поединка.
«Мудрик ярко выглядел после выхода на замену. Украинец столкнулся с большим количеством конкурентов в «Челси», однако он остается в обойме, получая такие эпизодические выступления, как против Кристал Пэлас», – говорится в издании.
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