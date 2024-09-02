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Англия
02 сентября 2024, 10:35 | Обновлено 02 сентября 2024, 10:40
1178
0

«Это эпизодические выступления...» В Англии оценили Мудрика в игре с КП

Украинец вышел на поле во втором тайме

02 сентября 2024, 10:35 | Обновлено 02 сентября 2024, 10:40
1178
0
«Это эпизодические выступления...» В Англии оценили Мудрика в игре с КП
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

1 августа состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Челси и Кристал Пэлас.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1. Украинец Михаил Мудрик остался в запасе и вышел на замену на 74-й минуте.

Известный британский портал GOAL оценил выступление Мудрика во втором тайме этого поединка.

«Мудрик ярко выглядел после выхода на замену. Украинец столкнулся с большим количеством конкурентов в «Челси», однако он остается в обойме, получая такие эпизодические выступления, как против Кристал Пэлас», – говорится в издании.

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Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Энцо Мареска Челси Челси - Кристал Пэлас Goal.com
Дмитро Олійник Источник: Goal.com
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