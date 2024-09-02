«Медленно угасает». В Италии оценили игру Довбика против Ювентуса

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Рома». Матч завершился в сухую ничью 0:0.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик провел на поле 82 минуты и не сумел отличиться результативными действиями. После матча известные итальянские издания оценили игру 27-летнего футболиста:

Giallorossi.net: «5/10. Начинал он хорошо, энергично боролся с Гатти и Бремером. Он медленно угасает и исчезает с поля. Объективно недополучил передач от партнеров, но он тоже должен помочь сам себе».

IlRomanista: «5/10. Дуэль гигантов с Гатти закрыла для него любое пространство. Участие в этой дуэли Бремера оставляет ему крохи. Возможно, он внушает страх, но он никогда не пытается развернуться к воротам. Пока что мы берем Артема и откладываем его в сторону, ожидая лучшей версии».