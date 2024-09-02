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  4. «Медленно угасает». В Италии оценили игру Довбика против Ювентуса
Италия
02 сентября 2024, 09:47 |
1958
0

«Медленно угасает». В Италии оценили игру Довбика против Ювентуса

Итальянские СМИ не очень довольны выступлением украинского нападающего «Ромы»

02 сентября 2024, 09:47 |
1958
0
«Медленно угасает». В Италии оценили игру Довбика против Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Рома». Матч завершился в сухую ничью 0:0.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик провел на поле 82 минуты и не сумел отличиться результативными действиями. После матча известные итальянские издания оценили игру 27-летнего футболиста:

Giallorossi.net: «5/10. Начинал он хорошо, энергично боролся с Гатти и Бремером. Он медленно угасает и исчезает с поля. Объективно недополучил передач от партнеров, но он тоже должен помочь сам себе».

IlRomanista: «5/10. Дуэль гигантов с Гатти закрыла для него любое пространство. Участие в этой дуэли Бремера оставляет ему крохи. Возможно, он внушает страх, но он никогда не пытается развернуться к воротам. Пока что мы берем Артема и откладываем его в сторону, ожидая лучшей версии».

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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