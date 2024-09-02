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  4. ФОТО. Муж Свитолиной назвал два главных своих сокровища и показал их
ATP
02 сентября 2024, 05:09 | Обновлено 02 сентября 2024, 05:13
2130
1

ФОТО. Муж Свитолиной назвал два главных своих сокровища и показал их

Монфис 1 сентября отметил 38-летие

02 сентября 2024, 05:09 | Обновлено 02 сентября 2024, 05:13
2130
1
ФОТО. Муж Свитолиной назвал два главных своих сокровища и показал их
Instagram. Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис эмоционально отреагировал на свой 38-й день рождения, который он отметил 1 сентября, упомянув жену украинку Элину Свитолину и свою дочь.

«Сегодня я праздную свой 38-й день рождения в окружении двух самых ценных подарков в жизни: моих жены и дочери. Я бесконечно благодарен за всю любовь, которая меня окружает. Каждый год напоминает мне, насколько я удачлив и благословен. Спасибо тебе, жизнь, за эти сокровища, которые освещают мой путь», – написал Монфис.

Напомним, ранее Гаэль Монфис завершил выступление на US Open 2024, проиграл Касперу Рууд в втором раунде.

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Гаэль Монфис Элина Свитолина
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 1
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aleks8-48
Зовнішні вони як люди з різних Світів,але, очевидь, між ними є справжнє почуття,а любов,як кажуть,зла... Хай щастить родині Еліни!
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