ФОТО. Муж Свитолиной назвал два главных своих сокровища и показал их

Французский теннисист Гаэль Монфис эмоционально отреагировал на свой 38-й день рождения, который он отметил 1 сентября, упомянув жену украинку Элину Свитолину и свою дочь.

«Сегодня я праздную свой 38-й день рождения в окружении двух самых ценных подарков в жизни: моих жены и дочери. Я бесконечно благодарен за всю любовь, которая меня окружает. Каждый год напоминает мне, насколько я удачлив и благословен. Спасибо тебе, жизнь, за эти сокровища, которые освещают мой путь», – написал Монфис.

Напомним, ранее Гаэль Монфис завершил выступление на US Open 2024, проиграл Касперу Рууд в втором раунде.