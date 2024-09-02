Обидчица Свитолиной назвала причины своего вылета с US Open

Американская теннисистка Коко Гофф прокомментировала вылет с Открытого чемпионата США после поражения от соотечественницы Эммы Наварро во встрече четвертого раунда.

«Я очень много боролась сегодня. В целом, я думаю, что играла на хорошем уровне, я просто не была осторожна на подаче, в этом была большая разница. Я также думаю, что иногда это скорее эмоциональный, умственный вопрос, потому что, если бы я вышла на тренировочную площадку прямо сейчас, я бы сделала около 30 подач подряд. Я делала это раньше. Это также своего рода умственное препятствие, которое я должна преодолеть, когда дело доходит до этого. Я хочу смотреть на другие вещи, потому что я больше не хочу проигрывать такие матчи», – заявила Гофф, которая не смогла защитить свой титул на US Open, допустив в матче против Наварро 19 двойных ошибок.

Как известно, Гофф в третьем раунде переиграла украинку Элину Свитолину, а Наварро оказалась сильнее Марты Костюк.