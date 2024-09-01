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  4. Динамо – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 14:23 |
725
2

Динамо – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в пятом туре УПЛ

01 сентября 2024, 14:23 |
725
2
Динамо – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
ФК Динамо Киев

Сегодня, 1 сентября «Динамо» Киев в матче пятого тура УПЛ на стадионе имени Валерия Лобановского примет черкасский «ЛНЗ». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Михавко, Биловар, Тымчик, Бражко, Пихаленок, Рубчинский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат

«ЛНЗ»: Кучеренко, Пасич, Муравский, Дайко, Салиху, Путря, Ноникашвили, Яшари, Тилль, Момо, Молло

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Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Вперед до бою, до перемоги. Біло-сині вперед!!!!)))
P.s. "Рубік" з дебютом!!!
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Віктор Коробка
Я думав, що Ярмоленку дасть відпочити СаШо
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