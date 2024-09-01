Украина. Премьер лига01 сентября 2024, 14:23 |
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Динамо – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в пятом туре УПЛ
01 сентября 2024, 14:23 |
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Сегодня, 1 сентября «Динамо» Киев в матче пятого тура УПЛ на стадионе имени Валерия Лобановского примет черкасский «ЛНЗ». Начало матча – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Михавко, Биловар, Тымчик, Бражко, Пихаленок, Рубчинский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат
«ЛНЗ»: Кучеренко, Пасич, Муравский, Дайко, Салиху, Путря, Ноникашвили, Яшари, Тилль, Момо, Молло
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P.s. "Рубік" з дебютом!!!