Динамо – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 1 сентября «Динамо» Киев в матче пятого тура УПЛ на стадионе имени Валерия Лобановского примет черкасский «ЛНЗ». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Михавко, Биловар, Тымчик, Бражко, Пихаленок, Рубчинский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат

«ЛНЗ»: Кучеренко, Пасич, Муравский, Дайко, Салиху, Путря, Ноникашвили, Яшари, Тилль, Момо, Молло