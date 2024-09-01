Максимов рассказал, о чем жалеет после окончания работы в Днепре-1

Бывший главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов рассказал в интервью Sport.ua, о чем сожалеет после завершения этого этапа карьеры.

- Жалеете о решении возглавить «Днепр-1» или это был неплохой опыт?

- Были определенные нюансы, о которых не хочу рассказывать. Главное, что мы все понимаем, что это был тот же «Днепр», но с единицей. Днепр, как футбольный город, сыграл большую роль в моей карьере.

- Каким тренерским решением или успехом вы наиболее довольны, а о чем сожалеете?

- Успехи, это победы над «Динамо» и «Шахтером» в первом круге, боролись за самые высокие места. Грусть и обида у меня только на одно, о чем я прямо говорил Фридману и Русолу. Могли побороться за топ-3, но зимой не было соответствующего усиления и работы на трансферном рынке. В итоге вместо людей, которые реально могли помочь на поле, у нас на скамейке сидели молодые ребята.