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  4. Максимов рассказал, о чем жалеет после окончания работы в Днепре-1
Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 13:53 |
699
0

Максимов рассказал, о чем жалеет после окончания работы в Днепре-1

Специалист видел возможность побороться за топ-3, но зимой не было соответствующего усиления

01 сентября 2024, 13:53 |
699
0
Максимов рассказал, о чем жалеет после окончания работы в Днепре-1
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Бывший главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов рассказал в интервью Sport.ua, о чем сожалеет после завершения этого этапа карьеры.

- Жалеете о решении возглавить «Днепр-1» или это был неплохой опыт?
- Были определенные нюансы, о которых не хочу рассказывать. Главное, что мы все понимаем, что это был тот же «Днепр», но с единицей. Днепр, как футбольный город, сыграл большую роль в моей карьере.

- Каким тренерским решением или успехом вы наиболее довольны, а о чем сожалеете?
- Успехи, это победы над «Динамо» и «Шахтером» в первом круге, боролись за самые высокие места. Грусть и обида у меня только на одно, о чем я прямо говорил Фридману и Русолу. Могли побороться за топ-3, но зимой не было соответствующего усиления и работы на трансферном рынке. В итоге вместо людей, которые реально могли помочь на поле, у нас на скамейке сидели молодые ребята.

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Юрий Максимов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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