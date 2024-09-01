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Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 12:57 |
97
0

Стало известно, когда вернется в строй капитан Ворсклы

Игорь Пердута травмировался перед игрой с «Карпатами»

01 сентября 2024, 12:57 |
97
0
Стало известно, когда вернется в строй капитан Ворсклы
ФК Ворскла. Игорь Пердута

Как стало известно Sport.ua незначительное повреждение, которое получил капитан «Ворсклы» Игорь Пердута на предигровой тренировке с «Карпатами» помешало ему помочь своей команде в поединке 5-го тура чемпионата УПЛ во Львове.

По имеющейся информации сентябрьская пауза в украинской Премьер-Лиге вызванная матчами сборных, для защитника полтавчан оказалась своевременной и он успеет восстановиться до календарного поединка 6 тура – с «Рухом», который состоится 14 сентября.

Ожидается, что капитан вернется в общую группу на тренировках в конце следующей недели.

В текущем сезоне ветеран «Ворсклы» принял участие в трех матчах.

Ранее мы сообщали, что стала известна дата проведения перенесенного матча «Динамо» – «Ворскла».

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Игорь Пердута Ворскла Полтава травма инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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