Стала известна дата проведения перенесенного матча Динамо – Ворскла

Перенесенный матч 4-го тура УПЛ сезона 2024/2025 между «Динамо» и «Ворсклой» состоится 18 сентября. Начало матча в 18:00.

Отметим, что встреча была перенесена по согласию команд из-за участия «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов.

«Ворскла» также будет соперником «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины (базовая дата матча – 30 октября).