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  4. Стала известна дата проведения перенесенного матча Динамо – Ворскла
Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 10:16 |
1555
1

Стала известна дата проведения перенесенного матча Динамо – Ворскла

Встреча состоится 18 сентября

01 сентября 2024, 10:16 |
1555
1
Стала известна дата проведения перенесенного матча Динамо – Ворскла
ФК Динамо Киев

Перенесенный матч 4-го тура УПЛ сезона 2024/2025 между «Динамо» и «Ворсклой» состоится 18 сентября. Начало матча в 18:00.

Отметим, что встреча была перенесена по согласию команд из-за участия «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов.

«Ворскла» также будет соперником «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины (базовая дата матча – 30 октября).

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Владимир Клепач Источник: ФК Динамо Киев
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