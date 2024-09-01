Украина. Премьер лига01 сентября 2024, 10:16 |
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Стала известна дата проведения перенесенного матча Динамо – Ворскла
Встреча состоится 18 сентября
01 сентября 2024, 10:16 |
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Перенесенный матч 4-го тура УПЛ сезона 2024/2025 между «Динамо» и «Ворсклой» состоится 18 сентября. Начало матча в 18:00.
Отметим, что встреча была перенесена по согласию команд из-за участия «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов.
«Ворскла» также будет соперником «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины (базовая дата матча – 30 октября).
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