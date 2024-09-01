Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максимов рассказал, остались ли у Днепра-1 долги перед игроками и тренерами
Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 12:48 |
270
0

Максимов рассказал, остались ли у Днепра-1 долги перед игроками и тренерами

С тренерским штабом и административными работниками состоялся полный расчет

01 сентября 2024, 12:48 |
270
0
Максимов рассказал, остались ли у Днепра-1 долги перед игроками и тренерами
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Бывший главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов рассказал в интервью Sport.ua, перед кем у клуба осталась задолженность по заработной плате.

- Остались ли у клуба долги перед вами и вашим тренерским штабом?
- Нет, со мной и моим тренерским штабом состоялся полный расчет. Знаю, что с административным звеном также рассчитались. С тем же Шелаевым и Полуниным.

С футболистами пока ситуация сложнее. Руководство обещает, что рассчитается со всеми, – сказал Максимов.

По теме:
КДК УАФ отложил рассмотрение дела по скандальному матчу Шахтер – Динамо
Первая лига. 4-й тур, 1 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
КДК УАФ выбрал меру наказания для Кобина за удаление в матче с Кривбассом
Юрий Максимов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок ПСЖ и Лестера умер в возрасте 39 лет
Футбол | 01 сентября 2024, 11:48 0
Экс-игрок ПСЖ и Лестера умер в возрасте 39 лет
Экс-игрок ПСЖ и Лестера умер в возрасте 39 лет

У Сола Бамбы была неходжкинская лимфома

Когда Бавария? Известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2024/25
Футбол | 31 августа 2024, 14:42 40
Когда Бавария? Известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2024/25
Когда Бавария? Известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2024/25

На групповой стадии турнира «горняки» проведут 8 поединков

Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01.09.2024, 09:22
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Футбол | 01.09.2024, 07:55
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило легионера в годичную аренду с правом выкупа
Футбол | 01.09.2024, 00:03
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило легионера в годичную аренду с правом выкупа
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило легионера в годичную аренду с правом выкупа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
30.08.2024, 20:32 2
Футзал
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
31.08.2024, 18:37 25
Футбол
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
30.08.2024, 17:49 6
Футбол
Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии
Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии
31.08.2024, 11:20 5
Футбол
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
30.08.2024, 21:13 5
Футбол
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
30.08.2024, 21:16 23
Теннис
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
30.08.2024, 14:41 265
Футбол
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
31.08.2024, 08:12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем