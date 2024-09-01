Украина. Премьер лига01 сентября 2024, 12:48 |
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Максимов рассказал, остались ли у Днепра-1 долги перед игроками и тренерами
С тренерским штабом и административными работниками состоялся полный расчет
01 сентября 2024, 12:48 |
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Бывший главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов рассказал в интервью Sport.ua, перед кем у клуба осталась задолженность по заработной плате.
- Остались ли у клуба долги перед вами и вашим тренерским штабом?
- Нет, со мной и моим тренерским штабом состоялся полный расчет. Знаю, что с административным звеном также рассчитались. С тем же Шелаевым и Полуниным.
С футболистами пока ситуация сложнее. Руководство обещает, что рассчитается со всеми, – сказал Максимов.
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