Максимов рассказал, остались ли у Днепра-1 долги перед игроками и тренерами

Бывший главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов рассказал в интервью Sport.ua, перед кем у клуба осталась задолженность по заработной плате.

- Остались ли у клуба долги перед вами и вашим тренерским штабом?

- Нет, со мной и моим тренерским штабом состоялся полный расчет. Знаю, что с административным звеном также рассчитались. С тем же Шелаевым и Полуниным.

С футболистами пока ситуация сложнее. Руководство обещает, что рассчитается со всеми, – сказал Максимов.