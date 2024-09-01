Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КДК УАФ отложил рассмотрение дела по скандальному матчу Шахтер – Динамо
Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 12:59 |
175
0

КДК УАФ отложил рассмотрение дела по скандальному матчу Шахтер – Динамо

Пока что киевлян оштрафовали за неявку на заседание

01 сентября 2024, 12:59 |
175
0
КДК УАФ отложил рассмотрение дела по скандальному матчу Шахтер – Динамо
ФК Шахтер

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ решил отложить рассмотрение дела по скандальному матчу юношеских команд «Шахтера» и «Динамо», который состоялся в конце прошлого сезона.

Пока ФК «Динамо» (Киев) обязали уплатить штраф в размере 30 000 гривен за неуважение к КДК УАФ, а именно – за необеспечение явки лиц, явка которых была признана обязательной, на заседание КДК УАФ.

Ранее сообщалось о драке между тренером «Шахтера» U-19 Алексеем Беликом и одним из представителей киевлян, а также о непристойных жестах и конфликте с футболистами соперника вратаря «Динамо» U-19 Вячеслава Суркиса.

По теме:
Первая лига. 4-й тур, 1 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Не очень оптимистично. Были оценены шансы Шахтера на плей-офф ЛЧ
Максимов рассказал, остались ли у Днепра-1 долги перед игроками и тренерами
Динамо Киев Алексей Белик чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев U-19 Комитет этики и честной игры УАФ чемпионат Украины по футболу U-19 Вячеслав Суркис КДК УАФ
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01 сентября 2024, 07:00 20
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команды неудачно начали новый сезон. К тому же, криворожцы уже вылетели из еврокубков

Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
Бокс | 01 сентября 2024, 08:33 1
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика

Экс-чемпион мира отметил Джея Опетаю

Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?
Футбол | 01.09.2024, 01:14
Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?
Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?
Звездный защитник исключен из заявки Комо на сезон
Футбол | 01.09.2024, 11:22
Звездный защитник исключен из заявки Комо на сезон
Звездный защитник исключен из заявки Комо на сезон
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
Футбол | 31.08.2024, 16:04
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дорощук во второй раз подряд занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги
Дорощук во второй раз подряд занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги
30.08.2024, 23:59
Другие виды
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
01.09.2024, 07:55 12
Футбол
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
31.08.2024, 12:05 18
Бокс
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
31.08.2024, 06:16
Футбол
Бывший чемпион мира из Украины вернется на ринг в 40 лет
Бывший чемпион мира из Украины вернется на ринг в 40 лет
30.08.2024, 10:37 2
Бокс
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
31.08.2024, 17:33
Бокс
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
30.08.2024, 17:49 6
Футбол
Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии
Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии
31.08.2024, 11:20 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем