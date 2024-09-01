КДК УАФ отложил рассмотрение дела по скандальному матчу Шахтер – Динамо
Пока что киевлян оштрафовали за неявку на заседание
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ решил отложить рассмотрение дела по скандальному матчу юношеских команд «Шахтера» и «Динамо», который состоялся в конце прошлого сезона.
Пока ФК «Динамо» (Киев) обязали уплатить штраф в размере 30 000 гривен за неуважение к КДК УАФ, а именно – за необеспечение явки лиц, явка которых была признана обязательной, на заседание КДК УАФ.
Ранее сообщалось о драке между тренером «Шахтера» U-19 Алексеем Беликом и одним из представителей киевлян, а также о непристойных жестах и конфликте с футболистами соперника вратаря «Динамо» U-19 Вячеслава Суркиса.
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