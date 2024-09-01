ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о сотрудничестве с Adidas

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально сообщила о начале сотрудничества со всемирно известным брендом по производству спортивных товаров «Adidas».

Ранее сообщалось о том, что сборная Украины начнет играть в форме от «Adidas» в октябре в матчах Лиги наций против Грузии и Чехии.

Сентябрьские матчи против Албании и Чехию Украина проведет еще в старой форме от «Joma». УАФ решила не продлевать сотрудничество с испанским брендом из-за того, что после начала полномасштабной войны он продолжает работать на российском рынке.