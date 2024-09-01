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Сборная УКРАИНЫ
01 сентября 2024, 12:27 |
454
0

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о сотрудничестве с Adidas

Вскоре сборная Украины будет играть в форме от немецкого бренда

01 сентября 2024, 12:27 |
454
0
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о сотрудничестве с Adidas
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально сообщила о начале сотрудничества со всемирно известным брендом по производству спортивных товаров «Adidas».

Ранее сообщалось о том, что сборная Украины начнет играть в форме от «Adidas» в октябре в матчах Лиги наций против Грузии и Чехии.

Сентябрьские матчи против Албании и Чехию Украина проведет еще в старой форме от «Joma». УАФ решила не продлевать сотрудничество с испанским брендом из-за того, что после начала полномасштабной войны он продолжает работать на российском рынке.

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Украинская ассоциация футбола Adidas Joma игровая форма
Олег Дидух Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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