ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о сотрудничестве с Adidas
Вскоре сборная Украины будет играть в форме от немецкого бренда
Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально сообщила о начале сотрудничества со всемирно известным брендом по производству спортивных товаров «Adidas».
Ранее сообщалось о том, что сборная Украины начнет играть в форме от «Adidas» в октябре в матчах Лиги наций против Грузии и Чехии.
Сентябрьские матчи против Албании и Чехию Украина проведет еще в старой форме от «Joma». УАФ решила не продлевать сотрудничество с испанским брендом из-за того, что после начала полномасштабной войны он продолжает работать на российском рынке.
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