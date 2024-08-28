Будет большая презентация. Известно, когда Украина сыграет в новой форме

По информации журналиста Виктора Вацко, компания Adidas и Украинская ассоциация футбола запланировали большую презентацию новой формы сборной Украины.

Сообщается, что будет большое промо по всей Украине.

Презентация должна состояться в октябре, и уже в октябрьских матчах Лиги наций против Грузии и Чехии команда Сергея Реброва будет в новой экипировке.

Ранее случилась нестыковка, когда контракт со старым техническим спонсором Joma завершился, а с Adidas еще до конца договориться не удалось, поэтому в сентябре Украина сыграет с Албанией и Чехией в старом комплекте.