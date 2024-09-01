Верес – Левый Берег. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 1 сентября «Верес» в матче пятого тура УПЛ в Ровно на стадионе «Авангард» примет «Левый Берег». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Кожухар, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Гакман, Куция, Яго, Дахновский, Шарай, Степанюк, Гайдучик

«Левый Берег»: Механив, Дударенко, Шаповал, Семенов, Соколов, Банада, Дедух, Спиваков, Когут, Синица, Сухоручко