Украина. Премьер лига01 сентября 2024, 11:59 | Обновлено 01 сентября 2024, 12:44
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Верес – Левый Берег. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в пятом туре УПЛ
01 сентября 2024, 11:59 | Обновлено 01 сентября 2024, 12:44
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Сегодня, 1 сентября «Верес» в матче пятого тура УПЛ в Ровно на стадионе «Авангард» примет «Левый Берег». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Верес»: Кожухар, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Гакман, Куция, Яго, Дахновский, Шарай, Степанюк, Гайдучик
«Левый Берег»: Механив, Дударенко, Шаповал, Семенов, Соколов, Банада, Дедух, Спиваков, Когут, Синица, Сухоручко
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