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Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 11:59 | Обновлено 01 сентября 2024, 12:44
208
0

Верес – Левый Берег. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в пятом туре УПЛ

01 сентября 2024, 11:59 | Обновлено 01 сентября 2024, 12:44
208
0
Верес – Левый Берег. Стали известны стартовые составы
ФК Верес

Сегодня, 1 сентября «Верес» в матче пятого тура УПЛ в Ровно на стадионе «Авангард» примет «Левый Берег». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Кожухар, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Гакман, Куция, Яго, Дахновский, Шарай, Степанюк, Гайдучик

«Левый Берег»: Механив, Дударенко, Шаповал, Семенов, Соколов, Банада, Дедух, Спиваков, Когут, Синица, Сухоручко

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Верес Ровно Левый Берег Киев Верес - Левый Берег Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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