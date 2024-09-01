ОФИЦИАЛЬНО. Челси усилился одним из самых дорогих англичан в истории
Джейдон Санчо на правах аренды перешел в лондонский клуб
24-летний английский вингер Джейдон Санчо покинул «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» отдали Санчо в аренду. Английский вингер проведет сезон 2024/25 в «Челси». В соглашении между «дьяволами» и «пенсионерами» прописано обязательное право выкупа игрока для «Челси» за 20+5 миллионов фунтов.
Во второй половине сезона 2023/24 Джейдон Санчо на правах аренды провел 21 матч за дортмундскую «Боруссию», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
Санчо – один из самых дорогих английских футболистов в истории. Летом 2021 года за Санчо заплатили 85 миллионов «Боруссии».
Welcome to Chelsea, Jadon! 🙌 pic.twitter.com/9VvrOR77lk— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2024
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