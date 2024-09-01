Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси усилился одним из самых дорогих англичан в истории
Англия
01 сентября 2024, 10:54 | Обновлено 01 сентября 2024, 11:06
1410
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси усилился одним из самых дорогих англичан в истории

Джейдон Санчо на правах аренды перешел в лондонский клуб

01 сентября 2024, 10:54 | Обновлено 01 сентября 2024, 11:06
1410
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси усилился одним из самых дорогих англичан в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

24-летний английский вингер Джейдон Санчо покинул «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» отдали Санчо в аренду. Английский вингер проведет сезон 2024/25 в «Челси». В соглашении между «дьяволами» и «пенсионерами» прописано обязательное право выкупа игрока для «Челси» за 20+5 миллионов фунтов.

Во второй половине сезона 2023/24 Джейдон Санчо на правах аренды провел 21 матч за дортмундскую «Боруссию», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Санчо – один из самых дорогих английских футболистов в истории. Летом 2021 года за Санчо заплатили 85 миллионов «Боруссии».

По теме:
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ Челси
Дмитро Олійник Источник: ФК Челси
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01 сентября 2024, 09:22 24
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне возвращаются к выступлениям в УПЛ после квалификации ЛЧ

ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
Футбол | 31 августа 2024, 16:04 43
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком

Виктор Коваленко покинул «Аталанту»

Когда Бавария? Известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2024/25
Футбол | 31.08.2024, 14:42
Когда Бавария? Известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2024/25
Когда Бавария? Известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2024/25
Верес – Левый берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01.09.2024, 11:00
Верес – Левый берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Левый берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
Футбол | 31.08.2024, 18:37
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
30.08.2024, 17:49 6
Футбол
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
01.09.2024, 07:16 6
Футбол
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
30.08.2024, 21:16 22
Теннис
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
30.08.2024, 19:19 11
Футбол
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
31.08.2024, 11:00 1
Футбол
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
31.08.2024, 08:12
Теннис
Дорощук во второй раз подряд занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги
Дорощук во второй раз подряд занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги
30.08.2024, 23:59
Другие виды
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
30.08.2024, 17:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем