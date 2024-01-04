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  4. Санчо возвращается в Боруссию Д. МЮ получит 3 млн, заплатил за него 85 млн
Англия
04 января 2024, 14:10 | Обновлено 04 января 2024, 14:11
974
0

Санчо возвращается в Боруссию Д. МЮ получит 3 млн, заплатил за него 85 млн

Игрок согласился вернуться в свою бывшую команду

04 января 2024, 14:10 | Обновлено 04 января 2024, 14:11
974
0
Санчо возвращается в Боруссию Д. МЮ получит 3 млн, заплатил за него 85 млн
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации немецких СМИ, хавбек «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо в пятницу официально вернется в состав «Боруссии» Дортмунд на правах аренды до конца сезона.

Английский клуб получит за игрока три миллиона евро, хотя при трансфере летом 2021 года за Санчо заплатили 85 миллионов.

Джейдон не сумел найти себя в манчестерской команде. В прошлом сезоне вингер забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. В нынешнем сезоне у него возник конфликт с тренером Эриком тен Хагом, поэтому с августа в официальных матчах на поле не выходил.

Сообщается, что большую часть зарплаты будет платить МЮ.

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Источник Sport Bild
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