Шахтер U-19 обыграл Кривбасс U-19 и ушел на паузу с 15 очками из 15
Горняки уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины U-19
В матче 5-го тура юношеского первенства Шахтер U-19 в Кривом Роге победил Кривбасс U-19 (3:1).
По сравнению с предыдущим поединком тренерский штаб Шахтера U-19 в центре защиты заменил Костюка на Гарабажия, а в воротах выпустил Баглая.
Горняки удачно вошли в игру и уже на 2-й минуте повели в счете: Дабо взялся исполнять штрафной удар, заработанный Цукановым, и роскошным дальним выстрелом вывел оранжево-черных вперед. В дебюте матча дончане выглядели более инициативно и имели ощутимое преимущество в контроле мяча, постоянно угрожая воротам Омельченко. У Ющенко была прекрасная возможность удвоить счет после комбинационных действий партнеров, однако оппоненты смогли заблокировать его удары. Впоследствии криворожцы начали постепенно оттеснять мяч от собственных ворот и отвечать атаками.
На 25-й минуте подопечные Прилепова организовали атаку с окончательным ударом Мулика – над поясницей. В следующем эпизоде опасность для Баглая снова поступила от Мулика, который приблизился к вратарской и прострелил на Мурашко, но нападающий не сумел как следует пробить, ударив рядом со штангой. На 36-й минуте после перехвата и последующего заброса от Шевченко ударом через себя сравнять счет пытался Мурашко, однако мяч после рикошета попал к Мулику, который вторым темпом не смог попасть в створ. Под занавес тайма горняки ответили перспективными ударами Табачова (прямо у голкипера) и Ющенко (рядом со штангой).
После перерыва наставник Шахтера U-19 Алексей Белик осуществил двойную замену: на поле вышли Костюк и Давыденко. Горняки, как и в первой половине, довольно быстро реализовали атаку: Табак приблизился к штрафной площадке и отдал передачу на ход Ломаге, который первым касанием направил мяч в сетку ворот. Донецкая команда продолжила атаковать и увеличила преимущество после удачной комбинации: Табак отдал на вбегание Цуканову, который в свою очередь прострелил во вратарский, где Ломага завершил атаку.
После этого в составе гостей произошло еще две замены, и на поле появились Желиба и Слипчук. На 65-й минуте Костюк в штрафной в борьбе сбил Шевченко, за что арбитр назначил пенальти, который впоследствии отразил Баглай. Криворожцы в ответ пытались найти подходы к воротам Баглая, контролируя мяч, однако дончане, дисциплинированно действуя в защите, отводили угрозу. На 77-й минуте команда Прилепова все же вышла на ударную позицию, однако на удар Пасечного вовремя среагировал голкипер. Заключительные минуты прошли в неспешном темпе, и счет остался неизменным.
3:0 – Шахтер U-19 одержал 5 победу подряд и с 15 очками идет на двухнедельный перерыв, единолично возглавляя турнирную таблицу. В следующем туре 13 сентября донецкая команда на Арсенал-Арене будут принимать львовские Карпаты U-19.
Чемпионат Украины U-19. 31 августа 2024
Кривбасс U-19 (Кривой Рог) – Шахтер U-19 (Донецк) – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 Дабо (2), 0:2 Ломага (47), 0:3 Ломага (63)
Нереализованный пенальти: Шевченко (67)
Шахтер U-19: Баглай, Дрозд, Гарабажий, Огарков (к) (Костюк, 46), Галонский, Бундаш (Давиденко, 46), Ющенко (Слипчук, 64), Тютюнов (Сметана, 86), Цуканов, Дабо (Желиба, 64), Ломага
Турнирная таблица
Відеоогляд матчу
Відеозапис матчу
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