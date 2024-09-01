Определены все участники 1/8 финала на US Open у мужчин
Янник Синнер остается явным фаворитом на победу
Состоялись матчи третьего раунда мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису в верхней части турнирной сетки.
После сенсационных вылетов Карлоса Алькараса и Новака Джоковича в предыдущие дни на этот раз обошлось без сенсаций.
Ботик ван де Зандсхулп, который выбил Алькараса, в трех сетах проиграл британцу Джеку Дрейперу.
US Open. Третий раунд
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Кристофер О'Коннелл – 6:1, 6:4, 6:2
Томми Пол [14] – Габриэль Диалло [Q] – 6:7(5), 6:3, 6:1, 7:6(3)
Нуну Боржес – Якуб Меншик – 6:7(5), 6:1, 3:6, 7:6(6), 6:0
Даниил Медведев [5] – Флавио Коболли [31] – 6:3, 6:4, 6:3
Джек Дрейпер [25] – Ботик ван де Зандсхулп – 6:3, 6:4, 6:2
Томаш Махач – Давид Гоффен – 6:3, 6:1, 6:2
Алекс де Минаур [10] – Дэн Эванс – 6:3, 6:7(4), 6:0, 6:0
Джордан Томпсон – Маттео Арнальди [30] – 7:5, 6:2, 7:6(5)
US Open. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Томми Пол [14]
Нуну Боржес – Даниил Медведев [5]
Джек Дрейпер [25] – Томаш Махач
Алекс де Минаур [10] – Джордан Томпсон
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [8] – Тэйлор Фритц [12]
Брэндон Накашима – Александр Зверев [4]
Андрей Рублев [6] – Григор Димитров [9]
Фрэнсис Тиафо [20] – Алексей Попырин [28]
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