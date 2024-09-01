Определены все участники 1/8 финала на US Open у мужчин

Состоялись матчи третьего раунда мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису в верхней части турнирной сетки.

После сенсационных вылетов Карлоса Алькараса и Новака Джоковича в предыдущие дни на этот раз обошлось без сенсаций.

Ботик ван де Зандсхулп, который выбил Алькараса, в трех сетах проиграл британцу Джеку Дрейперу.

US Open. Третий раунд

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Кристофер О'Коннелл – 6:1, 6:4, 6:2

Томми Пол [14] – Габриэль Диалло [Q] – 6:7(5), 6:3, 6:1, 7:6(3)

Нуну Боржес – Якуб Меншик – 6:7(5), 6:1, 3:6, 7:6(6), 6:0

Даниил Медведев [5] – Флавио Коболли [31] – 6:3, 6:4, 6:3

Джек Дрейпер [25] – Ботик ван де Зандсхулп – 6:3, 6:4, 6:2

Томаш Махач – Давид Гоффен – 6:3, 6:1, 6:2

Алекс де Минаур [10] – Дэн Эванс – 6:3, 6:7(4), 6:0, 6:0

Джордан Томпсон – Маттео Арнальди [30] – 7:5, 6:2, 7:6(5)

US Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Томми Пол [14]

Нуну Боржес – Даниил Медведев [5]

Джек Дрейпер [25] – Томаш Махач

Алекс де Минаур [10] – Джордан Томпсон

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [8] – Тэйлор Фритц [12]

Брэндон Накашима – Александр Зверев [4]

Андрей Рублев [6] – Григор Димитров [9]

Фрэнсис Тиафо [20] – Алексей Попырин [28]