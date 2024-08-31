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  4. Джокович едет домой. Определена половина участников 1/8 финала на US Open
US Open
31 августа 2024, 12:54 |
244
0

Джокович едет домой. Определена половина участников 1/8 финала на US Open

Алексей Попырин подтвердил, что неслучайно выиграл Мастерс в Монреале

31 августа 2024, 12:54 |
244
0
Джокович едет домой. Определена половина участников 1/8 финала на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо и Бен Шелтон

Состоялись матчи третьего раунда мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису в нижней части турнирной сетки.

Главной сенсацией игрового дня стал вылет действующего чемпиона Новака Джоковича, который проиграл чемпиону канадского Мастерса Алексею Попырину из Австралии.

Далее Попырин сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо, который на стадии третьего раунда порадовал болельщиков пятисетовой зарубой со своим соотечественником Беном Шелтоном, игравшим в прошлом году в полуфинале.

23-летний представитель США Брэндон Накашима выбил 18-го сеяного итальянца Лоренцо Музетти. В остальных матчах побеждали более высокорейтинговые теннисисты.

US Open. Третий раунд

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [8] – Шан Цзюньчэн – 6:7(1), 3:6, 6:0, 6:3, 6:1
Тэйлор Фритц [12] – Франсиско Комесанья – 6:3, 6:4, 6:2

Брэндон Накашима – Лоренцо Музетти [18] – 6:2, 3:6, 6:3, 7:6(4)
Александр Зверев [4] – Томас Мартин Этчеверри – 5:7, 7:5, 6:1, 6:3

Андрей Рублев [6] – Иржи Легечка [32] – 6:3, 7:5, 6:4
Григор Димитров [9] – Таллон Грикспор – 6:3, 6:3, 6:1

Фрэнсис Тиафо [20] – Бен Шелтон [13] – 4:6, 7:5, 6:7(5), 6:4, 6:3
Алексей Попырин [28] – Новак Джокович [2] – 6:4, 6:4, 2:6, 6:4

US Open. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [8] – Тэйлор Фритц [12]
Брэндон Накашима – Александр Зверев [4]

Андрей Рублев [6] – Григор Димитров [9]
Фрэнсис Тиафо [20] – Алексей Попырин [28]

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Григор Димитров Андрей Рублев Тейлор Фритц Александр Зверев Фрэнсис Тиафо Каспер Рууд Новак Джокович Алексей Попырин Лоренцо Музетти Таллон Грикспор Иржи Легечка Брэндон Накашима Томас Мартин Этчеверри Бен Шелтон Шан Цзюньчэн US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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