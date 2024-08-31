Джокович едет домой. Определена половина участников 1/8 финала на US Open

Состоялись матчи третьего раунда мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису в нижней части турнирной сетки.

Главной сенсацией игрового дня стал вылет действующего чемпиона Новака Джоковича, который проиграл чемпиону канадского Мастерса Алексею Попырину из Австралии.

Далее Попырин сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо, который на стадии третьего раунда порадовал болельщиков пятисетовой зарубой со своим соотечественником Беном Шелтоном, игравшим в прошлом году в полуфинале.

23-летний представитель США Брэндон Накашима выбил 18-го сеяного итальянца Лоренцо Музетти. В остальных матчах побеждали более высокорейтинговые теннисисты.

US Open. Третий раунд

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [8] – Шан Цзюньчэн – 6:7(1), 3:6, 6:0, 6:3, 6:1

Тэйлор Фритц [12] – Франсиско Комесанья – 6:3, 6:4, 6:2

Брэндон Накашима – Лоренцо Музетти [18] – 6:2, 3:6, 6:3, 7:6(4)

Александр Зверев [4] – Томас Мартин Этчеверри – 5:7, 7:5, 6:1, 6:3

Андрей Рублев [6] – Иржи Легечка [32] – 6:3, 7:5, 6:4

Григор Димитров [9] – Таллон Грикспор – 6:3, 6:3, 6:1

Фрэнсис Тиафо [20] – Бен Шелтон [13] – 4:6, 7:5, 6:7(5), 6:4, 6:3

Алексей Попырин [28] – Новак Джокович [2] – 6:4, 6:4, 2:6, 6:4

US Open. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [8] – Тэйлор Фритц [12]

Брэндон Накашима – Александр Зверев [4]

Андрей Рублев [6] – Григор Димитров [9]

Фрэнсис Тиафо [20] – Алексей Попырин [28]