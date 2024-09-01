Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «Руководство озвучило задачу – выход в еврокубки»
Тренер «Ворсклы» рассказал о ничьей с «Карпатами»
Наставник полтавской «Ворсклы» Сергей Долганский рассказал о своих мыслях после ничьей с «Карпатами» (1:1) в 5 туре УПЛ.
– Я зашел в раздевалку после матча, там была тишина. Я понимаю, что мои игроки недовольны результатом. Мы хотели от этого поединка большего.
– Почему первый тайм в исполнении «Ворсклы» так существенно отличался от второго?
– Сейчас у нас идет становление коллектива. От нас ушли девять игроков, и на замену пришли новые ребята. Атмосфера уверенности в нашей команде только формируется. Во многих матчах мы стараемся привыкнуть к игре друг к другу. У моих игроков бывают ошибки, приводящие к опасным моментам у наших ворот. Мы теряем уверенность и нам просто нужно время, чтобы ее вернуть. Это не первая подобная игра. Мы работаем над ментальностью и другими факторами.
– Какая задача стоит перед командой в этом сезоне?
– Руководство озвучило задачу – это выход в еврокубки.
– С этим подбором футболистов удастся добиться таких целей?
– Я говорю своим игрокам, что цели нужно ставить. Без цели нет смысла играть. Когда она есть, то к этому стремишься. Всегда нужно стараться добиваться максимума. Надо пройти этот путь и выложиться по полной.
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