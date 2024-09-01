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Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 02:40 | Обновлено 01 сентября 2024, 03:17
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БАБИЧ: «Много подарков сделали Полесью. Безумные действия наших игроков»

Главный тренер «Черноморца» подытожил игру 5 тура

01 сентября 2024, 02:40 | Обновлено 01 сентября 2024, 03:17
60
0
БАБИЧ: «Много подарков сделали Полесью. Безумные действия наших игроков»
УПЛ ТВ. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал разгромное поражение от житомирского «Полесья» в 5 туре УПЛ (1:4).

– В самом начале игры был пенальти, это повлияло на игроков и дальнейшее развитие событий на поле?

– Конечно, повлияло. Я могу сказать, что мы очень много подарков сделали с начала матча «Полиссю», и, конечно, это повлияло. Немного безумные действия были у наших игроков. Но за второй тайм я ребят поблагодарил.

Конечно, «Полесье» ставит немного другие задачи, но даже с такой командой мы могли играть, если бы с начала играли более надежно, увереннее, не самоуверенно, а уверенно. Я считаю, что такой команде давать такую ​​большую фору – самоубийство.

– Богдан Бутко заметил, что есть проблемы в обороне. Вы, как тренер, как прокомментируете это?

– Чтобы так глубоко не вникать, в обороне играют все. У нас в обороне должны отрабатывать как нападающие, так и полузащитники. Могу сказать, что больших претензий за эти четыре матча у меня не было.

Сегодня, конечно, первые минуты привели к тому, что мы пропустили три быстрых мяча. Не могу сказать, что у нас в обороне проходной двор был, но прежде всего мы пропустили из-за наших детских ошибок.

– Мы уже упоминали первый пенальти, но это был не единственный пенальти в ваши ворота сегодня. Насколько оправданы они, и все ли проблема только в ошибках?

– Если гол забивается – это ошибки, но такие грубые ошибки, которые были у нас – это очень сильно бьет... Конечно, будем анализировать.

Пенальти был. Если идти последовательно от игры к игре, то такой же момент был и в ворота «Зари», когда мы с ними играли, но трактовалось немного другое. Теперь – это пенальти. Ну, значит, так оно и нужно.

Мы этот результат принимаем, конечно, но понимаем, что пока не наладим надежную игру с мячом, у нас могут возникать такие очень простые голы, которые мы сегодня пропустили.

– Чего не хватило во втором тайме? Потому что гол в раздевалку подарил, наверное, надежду.

– Забитого мяча. Был один момент, второй момент должны были забивать. Такой навал немного у нас был. Еще раз повторюсь, что за второй тайм я поблагодарил ребят. Но здорово сыграла оборона «Полесье» – надежно, просто. Защитник на линии выручил, когда пробивал головой... Не помню, кто.

Если бы счет был 2:3 – немножко бы, может быть, шансы были, а так что 1:3, что 1:4 – здесь мы уже раскрылись и, конечно, где-то пропустили эту контратаку.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Черноморец - Полесье пресс-конференция Александр Бабич
Сергей Рипьюк Источник: УПЛ-ТВ
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