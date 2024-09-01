БАБИЧ: «Много подарков сделали Полесью. Безумные действия наших игроков»

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал разгромное поражение от житомирского «Полесья» в 5 туре УПЛ (1:4).

– В самом начале игры был пенальти, это повлияло на игроков и дальнейшее развитие событий на поле?



– Конечно, повлияло. Я могу сказать, что мы очень много подарков сделали с начала матча «Полиссю», и, конечно, это повлияло. Немного безумные действия были у наших игроков. Но за второй тайм я ребят поблагодарил.



Конечно, «Полесье» ставит немного другие задачи, но даже с такой командой мы могли играть, если бы с начала играли более надежно, увереннее, не самоуверенно, а уверенно. Я считаю, что такой команде давать такую ​​большую фору – самоубийство.



– Богдан Бутко заметил, что есть проблемы в обороне. Вы, как тренер, как прокомментируете это?



– Чтобы так глубоко не вникать, в обороне играют все. У нас в обороне должны отрабатывать как нападающие, так и полузащитники. Могу сказать, что больших претензий за эти четыре матча у меня не было.



Сегодня, конечно, первые минуты привели к тому, что мы пропустили три быстрых мяча. Не могу сказать, что у нас в обороне проходной двор был, но прежде всего мы пропустили из-за наших детских ошибок.



– Мы уже упоминали первый пенальти, но это был не единственный пенальти в ваши ворота сегодня. Насколько оправданы они, и все ли проблема только в ошибках?



– Если гол забивается – это ошибки, но такие грубые ошибки, которые были у нас – это очень сильно бьет... Конечно, будем анализировать.



Пенальти был. Если идти последовательно от игры к игре, то такой же момент был и в ворота «Зари», когда мы с ними играли, но трактовалось немного другое. Теперь – это пенальти. Ну, значит, так оно и нужно.



Мы этот результат принимаем, конечно, но понимаем, что пока не наладим надежную игру с мячом, у нас могут возникать такие очень простые голы, которые мы сегодня пропустили.



– Чего не хватило во втором тайме? Потому что гол в раздевалку подарил, наверное, надежду.



– Забитого мяча. Был один момент, второй момент должны были забивать. Такой навал немного у нас был. Еще раз повторюсь, что за второй тайм я поблагодарил ребят. Но здорово сыграла оборона «Полесье» – надежно, просто. Защитник на линии выручил, когда пробивал головой... Не помню, кто.



Если бы счет был 2:3 – немножко бы, может быть, шансы были, а так что 1:3, что 1:4 – здесь мы уже раскрылись и, конечно, где-то пропустили эту контратаку.