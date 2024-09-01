Богдан ЛЕДНЕВ: «Получилась очень уверенная победа»
Полузащитник «Полесье» поделился впечатлениями от игры с «Черноморцем»
Полузащитник «Полесье» Богдан Леднев прокомментировал разгромную победу своей команды над одесским «Черноморцем» (4:1), в которой случился также дебютный гол Леднева за житомирский клуб.
- Поздравляем дебютным голом в составе «Полесья».Сегодня команда победила, поэтому все сложилось наилучшим образом?
- Да, конечно, получилась очень уверенная победа –мы рады. Лично я рад забить этот первый мяч, потому что я очень долго его ждал и наконец это произошло.
- Перед выходом на замену было ощущение, что сегодня этот гол может прийти?
- Было хорошее настроение, когда выходило. Пытаюсь забивать в каждой игре, доволен, что сегодня это получилось.
- Два ранних гола смогли расслабить команду, чтобы дальше без напряжения играть в свой футбол?
- Не скажу, что эти голы нас расслабили. В «Черноморца» есть хорошие игроки, у которых есть самолюбие и они хотели отыграться. Хорошо, что мы смогли это выдержать и забить еще один мяч.
- Поле в Одессе тяжелое, как чувствуешь себя после матча?
- Возможно, положительные эмоции все перечеркивают, но действительно поле было твердым и вырывалось. Ничего, главное – есть результат, другое – не проблема.
- Команда завершила первый отрезок чемпионата с 3 победами и ничьей, как его оценишь?
- Я считаю, что старт хороший. Конечно, хотелось бы одержать все победы, но и такой результат можно считать хорошим для команды.
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