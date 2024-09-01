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Чемпионат Испании
Валенсия
31.08.2024 22:30 – FT 1 : 1
Вильярреал
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Испания
01 сентября 2024, 00:55 | Обновлено 01 сентября 2024, 01:16
25
0

Валенсия и Вильярреал разошлись миром, Мальорка взяла три очка

Вечером 31 августа прошли матчи 4-го тура испанской Ла Лиги.

01 сентября 2024, 00:55 | Обновлено 01 сентября 2024, 01:16
25
0
Валенсия и Вильярреал разошлись миром, Мальорка взяла три очка
Getty Images/Global Images Ukraine. Айосе Перес

Вечером 31 августа прошли матчи 4-го тура испанской Ла Лиги.

Валенсия и Вильярреал разошлись миром (1:1).

Мальорка взяла три очка в гостевом матче против клуба Леганес (1:0).

Ла Лига. 4-й тур, 31 августа

Валенсия – Вильярреал – 1:1

Голы: Уго Дуро, 24 – Айосе Перес, 45+3

Леганес – Мальорка – 0:1

Гол: Даниэль Родригес, 43

Турнирная таблица

События матча

68’
Папе Гуйе (Вильярреал) получает красную карточку.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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