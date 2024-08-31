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  4. Все внимание – на Шахтер. Карпаты почти не отдохнут в паузе чемпионата
Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 23:10 | Обновлено 01 сентября 2024, 00:39
745
1

Все внимание – на Шахтер. Карпаты почти не отдохнут в паузе чемпионата

Владислав Лупашко остался недоволен физическими кондициями подопечных

31 августа 2024, 23:10 | Обновлено 01 сентября 2024, 00:39
745
1
Все внимание – на Шахтер. Карпаты почти не отдохнут в паузе чемпионата
ФК Карпаты Львов

Как стало известно Sport.ua, футболистам «Карпат» после поединка 5-го тура с «Ворсклой» предоставили всего два выходных дня, несмотря на международную сентябрьскую паузу в УПЛ, вызванную матчами сборных.

Владислав Лупашко, оставшийся недовольный физическими кондициями подопечных в поединке с полтавской командой, начнут 2 сентября подготовку к поединку 6-го тура с «Шахтером», который состоится 14 сентября.

Также запланирован контрольный матч – с «Вересом», который пройдет во Львове 7 сентября.

«Карпатам» не смогут помочь вратарь Яков Кинарейкин, полузащитники Максим Мельниченко и Олег Очеретько, которых вызвали в молодежную сборную Украины и стоппер Владислав Бабогло, который будет находиться в расположении сборной Mолдовы.

Львовские «Карпаты» занимают 10-е место в УПЛ, набрав 5 очков после 5 матчей. У полтавской «Ворсклы» – 7 очков после 4 встреч.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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avk2307
Бред написан. Они не смогут тренироваться или играть 14го?
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