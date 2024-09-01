Букмекеры назвали фаворита УПЛ после 2 поражений Шахтера на старте турнира

Стартовал сезон УПЛ 2024/25, продолжается пятый тур. Действующий чемпион Украины «Шахтер» в четырех стартовых матчах одержал две победы и дважды проиграл.

После неубедительного старта «горняков» букмекеры обновили коэффициенты на чемпионство УПЛ 2024/25. Главным фаворитом турнира теперь является киевское «Динамо». Коэффициент на чемпионство подопечных Шовковского составляет 1.95. Шансы «Шахтера» оцениваются в 2.00.

В список главных фаворитов на чемпионство УПЛ 2024/25 вошли также «Полесье», «Кривбасс» (коэффициент на обоих 21) и «Александрию» с «Зарей» (коэффициент на обоих 32).

Ранее букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов.

Фавориты на чемпионство УПЛ 2024/25 по версии букмекеров