Букмекеры назвали фаворита УПЛ после 2 поражений Шахтера на старте турнира
«Динамо» – фаворит у букмекеров на чемпионство УПЛ 2024/25
Стартовал сезон УПЛ 2024/25, продолжается пятый тур. Действующий чемпион Украины «Шахтер» в четырех стартовых матчах одержал две победы и дважды проиграл.
После неубедительного старта «горняков» букмекеры обновили коэффициенты на чемпионство УПЛ 2024/25. Главным фаворитом турнира теперь является киевское «Динамо». Коэффициент на чемпионство подопечных Шовковского составляет 1.95. Шансы «Шахтера» оцениваются в 2.00.
В список главных фаворитов на чемпионство УПЛ 2024/25 вошли также «Полесье», «Кривбасс» (коэффициент на обоих 21) и «Александрию» с «Зарей» (коэффициент на обоих 32).
Ранее букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов.
Фавориты на чемпионство УПЛ 2024/25 по версии букмекеров
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Манчестер Сити» набрал 9 очков из 9 и лидирует в АПЛ
Виктор Цыганков мог покинуть «Жирону» прошлым летом