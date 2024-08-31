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Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 21:10 | Обновлено 31 августа 2024, 21:36
369
0

Полузащитник Зари может вернуться в строй к матчу с Динамо

Влдислав Вакула травмировался в кубковой игре

31 августа 2024, 21:10 | Обновлено 31 августа 2024, 21:36
369
0
Полузащитник Зари может вернуться в строй к матчу с Динамо
ФК Заря. Владислав Вакула

Как стало известно Sport.ua, восстановление игрока «Зари» Владислава Вакулы после травмы колена идет согласно графику, определенному клубным медперсоналом.

Ожидается, что на следующей неделе полузащитник сможет тренироваться в общей группе. И если его состояние удовлетворит тренерский штаб «Зари», то Вакула будет включен в заявку на календарный поединок 6-го тура УПЛ – с киевским «Динамо», который состоится 14 сентября.

Владислав Вакула получил травму 23 августа на 16-й минуте матча 1/16 финала Кубка Украины с Олимпией Савинцы (4:1).

Подопечные Mладена Бартуловича приступят к подготовке к противостоянию с грандом украинского футбола 3 сентября, а 7 сентября в Житомире проведут спарринг с местным «Полесьем». Луганская «Заря» занимает 5-е место в УПЛ, набрав 9 очков.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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