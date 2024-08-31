Полузащитник Зари может вернуться в строй к матчу с Динамо

Как стало известно Sport.ua, восстановление игрока «Зари» Владислава Вакулы после травмы колена идет согласно графику, определенному клубным медперсоналом.

Ожидается, что на следующей неделе полузащитник сможет тренироваться в общей группе. И если его состояние удовлетворит тренерский штаб «Зари», то Вакула будет включен в заявку на календарный поединок 6-го тура УПЛ – с киевским «Динамо», который состоится 14 сентября.

Владислав Вакула получил травму 23 августа на 16-й минуте матча 1/16 финала Кубка Украины с Олимпией Савинцы (4:1).

Подопечные Mладена Бартуловича приступят к подготовке к противостоянию с грандом украинского футбола 3 сентября, а 7 сентября в Житомире проведут спарринг с местным «Полесьем». Луганская «Заря» занимает 5-е место в УПЛ, набрав 9 очков.