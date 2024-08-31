Костюк и Русе снялись с парного разряда US Open 2024

Украинская теннисистка Марта Костюк досрочно завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

Костюк ранее выбыла из одиночного разряда после поражения от американки Эммы Наварро, но продолжала борьбу в парном. Теперь стало известно, что Марта и ее напарница Елена-Габриэла Русе не выйдут на матч второго раунда против третьего сеяного тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

По неофициально информации, Костюк травмировала локоть.

Отметим, что Русе также дошла до третьего раунда одиночного разряда, где проиграла Пауле Бадосе из Испании.