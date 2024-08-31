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US Open
31 августа 2024, 17:48 |
154
0

Костюк и Русе снялись с парного разряда US Open 2024

Марта досрочно завершила выступления на турнире

31 августа 2024, 17:48 |
154
0
Костюк и Русе снялись с парного разряда US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк досрочно завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

Костюк ранее выбыла из одиночного разряда после поражения от американки Эммы Наварро, но продолжала борьбу в парном. Теперь стало известно, что Марта и ее напарница Елена-Габриэла Русе не выйдут на матч второго раунда против третьего сеяного тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

По неофициально информации, Костюк травмировала локоть.

Отметим, что Русе также дошла до третьего раунда одиночного разряда, где проиграла Пауле Бадосе из Испании.

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Марта Костюк Елена-Габриэла Русе US Open 2024 Катерина Синякова Тейлор Таунсенд
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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