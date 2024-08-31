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US Open
31 августа 2024, 13:49 | Обновлено 31 августа 2024, 13:58
93
0

Киченок / Остапенко – Цзян / Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на US Open

31 августа 2024, 13:49 | Обновлено 31 августа 2024, 13:58
93
0
Киченок / Остапенко – Цзян / Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

31 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.

Во втором раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против китайско-японского дуєта ​Цзян Синьюй / Макото Ниномия. Встреча состоится третьим запуском на корте №5 после матча Кэш/Гэллоуэй – Боер/Нава. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы матча в следующем раунде сразятся против 12 сеяного дуэта Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд.

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Расписание матчей с участием украинок на US Open на 31 августа
Людмила Киченок смотреть онлайн Алена Остапенко US Open 2024 Цзян Синьюй Макото Ниномия
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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