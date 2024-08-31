Киченок / Остапенко – Цзян / Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.

Во втором раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против китайско-японского дуєта ​Цзян Синьюй / Макото Ниномия. Встреча состоится третьим запуском на корте №5 после матча Кэш/Гэллоуэй – Боер/Нава. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

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Победительницы матча в следующем раунде сразятся против 12 сеяного дуэта Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд.

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