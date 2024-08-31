Наварро дала оценку своей победе над Костюк на US Open

Американская теннисистка Эмма Наварро (№12 WTA) поделилась эмоциями от победы над украинкой Мартой Костюк (№19 WTA) во встрече третьем круге Открытого чемпионата США



«Сегодня, безусловно, было непросто. Есть такие матчи, в которых, на мой взгляд, побеждает психологическая устойчивость, а не физические способности. Думаю, именно это сегодня и произошло. Я играла очень настойчиво и выстояла в моменты, когда я была немного разочарована и не играла в свой лучший теннис



Но я думаю, что эти матчи много значат. Я много узнаю о себе и учусь и, наверное, больше всего расту благодаря таким поединкам, как этот. Безусловно, я счастлива, что одержала победу и прошла дальше», – заявила Наварро.