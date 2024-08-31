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  4. Наварро дала оценку своей победе над Костюк на US Open
US Open
31 августа 2024, 12:33 | Обновлено 31 августа 2024, 12:39
254
0

Наварро дала оценку своей победе над Костюк на US Open

Эмма победила Марту в третьем раунде

31 августа 2024, 12:33 | Обновлено 31 августа 2024, 12:39
254
0
Наварро дала оценку своей победе над Костюк на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро

Американская теннисистка Эмма Наварро (№12 WTA) поделилась эмоциями от победы над украинкой Мартой Костюк (№19 WTA) во встрече третьем круге Открытого чемпионата США


«Сегодня, безусловно, было непросто. Есть такие матчи, в которых, на мой взгляд, побеждает психологическая устойчивость, а не физические способности. Думаю, именно это сегодня и произошло. Я играла очень настойчиво и выстояла в моменты, когда я была немного разочарована и не играла в свой лучший теннис


Но я думаю, что эти матчи много значат. Я много узнаю о себе и учусь и, наверное, больше всего расту благодаря таким поединкам, как этот. Безусловно, я счастлива, что одержала победу и прошла дальше», – заявила Наварро.

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Марта Костюк US Open 2024 Эмма Наварро
Юрій Остроумов Источник: Большой теннис Украины
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