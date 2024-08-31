Карпаты – Ворскла. Лупашко и Долганский определились с составами

В 13:00 во Львове на стадионе «Украина» начнется поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/2025 между местными «Карпатами» и «Ворсклой» Полтава.

Главные тренеры команд – Владислав Лупашко и Сергей Долганский – определились с составами подопечных на предстоящую встречу.

Напомним, «Ворскла» подходит к поединку, занимая 9-е место в турнирной таблице УПЛ. У нее 6 очков после 3 матчей. У львовян в активе 4 пункта после 4 поединков и 10-я позиция в таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Ворскла».