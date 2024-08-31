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Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 11:59 | Обновлено 31 августа 2024, 12:07
152
0

Карпаты – Ворскла. Лупашко и Долганский определились с составами

Команды встретятся во Львове в матче 5-го тура УПЛ

31 августа 2024, 11:59 | Обновлено 31 августа 2024, 12:07
152
0
Карпаты – Ворскла. Лупашко и Долганский определились с составами
ФК Карпаты Львов

В 13:00 во Львове на стадионе «Украина» начнется поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/2025 между местными «Карпатами» и «Ворсклой» Полтава.

Главные тренеры команд – Владислав Лупашко и Сергей Долганский – определились с составами подопечных на предстоящую встречу.

Напомним, «Ворскла» подходит к поединку, занимая 9-е место в турнирной таблице УПЛ. У нее 6 очков после 3 матчей. У львовян в активе 4 пункта после 4 поединков и 10-я позиция в таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Ворскла».

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Источник: в УПЛ готовится тренерская отставка
Первая лига.4-й тур, 31 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
стартовые составы Карпаты - Ворскла Ворскла Полтава Карпаты Львов Владислав Лупашко Сергей Долганский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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