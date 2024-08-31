Источник: в УПЛ готовится тренерская отставка

Киевская «Оболонь» рассматривает вопрос прекращения сотрудничества с тренерским штабом Валерия Иващенко.

Сообщается, что судьба наставника «пивоваров» может быть решена в понедельник, 2 сентября.

«Оболонь» в новом сезоне УПЛ стартовала с ничьей 2:2 дома с «Колосом», после чего потерпела вот уже четыре поражения подряд, последнее из которых датировано 30 августа – на своем поле от «Зари» со счетом 0:2 в 5-м туре.

Источник утверждает, что игроки команды, в целом, поддерживают Валерия Иващенко и его помощников, но есть некоторые футболисты, которые подталкивают клубное руководство к тренерской рокировке.