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Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 12:15 | Обновлено 31 августа 2024, 12:20
384
0

Источник: в УПЛ готовится тренерская отставка

Своего поста в «Оболони» может лишиться Валерий Иващенко

31 августа 2024, 12:15 | Обновлено 31 августа 2024, 12:20
384
0
Источник: в УПЛ готовится тренерская отставка
ФК Оболонь Киев. Валерий Иващенко

Киевская «Оболонь» рассматривает вопрос прекращения сотрудничества с тренерским штабом Валерия Иващенко.

Сообщается, что судьба наставника «пивоваров» может быть решена в понедельник, 2 сентября.

«Оболонь» в новом сезоне УПЛ стартовала с ничьей 2:2 дома с «Колосом», после чего потерпела вот уже четыре поражения подряд, последнее из которых датировано 30 августа – на своем поле от «Зари» со счетом 0:2 в 5-м туре.

Источник утверждает, что игроки команды, в целом, поддерживают Валерия Иващенко и его помощников, но есть некоторые футболисты, которые подталкивают клубное руководство к тренерской рокировке.

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Украинская Премьер-лига отставка Валерий Иващенко Оболонь Киев
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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