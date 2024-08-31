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Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 10:55 | Обновлено 31 августа 2024, 11:11
141
0

Назар РУСЯК: «Благодарны, что тренер Руха доверяет молодым футболистам»

Полузащитник «Руха» прокомментировал свой дебют в УПЛ

31 августа 2024, 10:55 | Обновлено 31 августа 2024, 11:11
141
0
Назар РУСЯК: «Благодарны, что тренер Руха доверяет молодым футболистам»
ФК Рух. Назар Русяк

Полузащитник «Руха» Назар Русяк прокомментировал свой дебют в составе первой команды в УПЛ в матче против Ингульца (5:0):

«Не ожидал, что мне дадут сыграть с «Ингульцом» в УПЛ. Благодарен Виталию Пономареву за доверие и возможность дебютировать за первую команду на столь высоком уровне. Также хочу поблагодарить команду за поддержку – благодаря этому я не переживал, выходя на поле, и все было хорошо.

Да, в команде сейчас есть травмированные футболисты. Но это шанс для молодых игроков проявить себя и нам нужно им воспользоваться. Тренерский штаб доверяет футболистам «Руха-2» и «Руха» U-19, мы это чувствуем и благодарны за это. Каждый из нас получает колоссальный опыт, тренируясь с первой командой, поэтому нужно продолжать работать и прогрессировать.

Игра в принципе складывалась так, как мы и ожидали. «Руху» многое удавалось, и мы превосходили соперника. Но столь большой счет все же стал неожиданностью».

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