Назар РУСЯК: «Благодарны, что тренер Руха доверяет молодым футболистам»

Полузащитник «Руха» Назар Русяк прокомментировал свой дебют в составе первой команды в УПЛ в матче против Ингульца (5:0):

«Не ожидал, что мне дадут сыграть с «Ингульцом» в УПЛ. Благодарен Виталию Пономареву за доверие и возможность дебютировать за первую команду на столь высоком уровне. Также хочу поблагодарить команду за поддержку – благодаря этому я не переживал, выходя на поле, и все было хорошо.

Да, в команде сейчас есть травмированные футболисты. Но это шанс для молодых игроков проявить себя и нам нужно им воспользоваться. Тренерский штаб доверяет футболистам «Руха-2» и «Руха» U-19, мы это чувствуем и благодарны за это. Каждый из нас получает колоссальный опыт, тренируясь с первой командой, поэтому нужно продолжать работать и прогрессировать.

Игра в принципе складывалась так, как мы и ожидали. «Руху» многое удавалось, и мы превосходили соперника. Но столь большой счет все же стал неожиданностью».