Людмила Киченок выступила с заявлением относительно игр в паре с Надеждой

Украинская теннисистка Людмила Киченок призналась, по каким соображениям она не играет в паре со своей сестрой Надеждой, а также оценила возможность образования такого тандема.

– Мы, когда вместе играем, не дополняем друг друга нигде, а наоборот. У нас всегда, когда мы играем, одна лучше матчи играет, другая выпадает. Как-то не бывает, чтобы ровно мы…

И то, что она моя сестра, я ее так хорошо знаю, что я даже знаю, когда она начнет там нервничать. Я так это вижу, и я сама начинаю нервничать.

Когда я играю с каким-то другим игроком, которого я не так хорошо знаю, или я знаю, что она там в той или иной ситуации, я не знаю, как она будет реагировать, то я сосредотачиваюсь на себе больше. И мне это больше как-то подходит. С Надей мы и поссориться можем на корте.

– А есть шанс увидеть вас вместе, кроме Олимпиады или Билли Джин Кинг?

– Да есть, конечно. У меня нет категоричности какой-либо в этом вопросе. Возможно, и на следующий год попробуем, – рассказала Киченок.

Ранее сообщалось, что Людмила Киченок завершила выступления на US Open 2024 в миксте.