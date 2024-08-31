Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-капитан Металлиста 1925 подтвердил свой конфликт со Скрипником
Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 09:54 | Обновлено 31 августа 2024, 09:59
804
0

Экс-капитан Металлиста 1925 подтвердил свой конфликт со Скрипником

Артем Габелок – о взаимоотношениях с бывшим тренером харьковской команды

31 августа 2024, 09:54 | Обновлено 31 августа 2024, 09:59
804
0
Экс-капитан Металлиста 1925 подтвердил свой конфликт со Скрипником
ФК Металлист 1925. Артем Габелок

Полузащитник одесского «Черноморца» Артем Габелок рассказал о выступлении за харьковский «Металлист 1925», признавшись, что был вынужден этим летом покинуть коллектив из-за конфликта с экс-наставником Виктором Скрипником.

– В какой момент к вам пришло осознание, что вы покинете Металлист 1925?

– У нас был небольшой конфликт с Виктором Скрипником. Мы не нашли общего языка и в конце чемпионата, весной, я уже понимал, что летом буду искать новую команду. Поэтому был готовым к этому.

– Если не секрет, в чем природа конфликта с Виктором Скрипником?

– Это обычные рабочие моменты. Такое случается. Мы имели разные взгляды, я понимал, что в будущем нужно будет искать себе новый клуб.

По теме:
КРАСНОПИР: «Квасница отдал такой пас, что мне оставалось подставить ногу»
Алексей СЫЧ: «Скучал без футбола, поэтому рад вернуться на поле»
Виталий ХОЛОД: «Изучаем сильные и слабые стороны нашего соперника»
Артем Габелок Виктор Скрипник Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31 августа 2024, 09:30 0
Черноморец – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Волки» едут в Одессу

Романо: Челси арендует Джейдона Санчо у Ман Юнайтед
Футбол | 31 августа 2024, 08:31 4
Романо: Челси арендует Джейдона Санчо у Ман Юнайтед
Романо: Челси арендует Джейдона Санчо у Ман Юнайтед

Джейдон играл в аренде за дортмундскую «Боруссию»

Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Футбол | 30.08.2024, 21:13
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Футбол | 30.08.2024, 15:55
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Футбол | 30.08.2024, 17:49
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
29.08.2024, 18:25 22
Хоккей
Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?
Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?
30.08.2024, 07:01 6
Футбол
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
30.08.2024, 00:05 1
Футбол
Монфис завершил борьбу на US Open, поскандалив с судьей
Монфис завершил борьбу на US Open, поскандалив с судьей
29.08.2024, 10:47
Теннис
Христич оценил поражение сборной Украины в матче отбора на ОИ-2026
Христич оценил поражение сборной Украины в матче отбора на ОИ-2026
29.08.2024, 19:23
Хоккей
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
30.08.2024, 06:23 53
Футбол
Украина сыграет в финале отбора на Олимпиаду-2026. Чего ждать от сборной
Украина сыграет в финале отбора на Олимпиаду-2026. Чего ждать от сборной
29.08.2024, 09:40 8
Хоккей
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
30.08.2024, 17:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем