Экс-капитан Металлиста 1925 подтвердил свой конфликт со Скрипником

Полузащитник одесского «Черноморца» Артем Габелок рассказал о выступлении за харьковский «Металлист 1925», признавшись, что был вынужден этим летом покинуть коллектив из-за конфликта с экс-наставником Виктором Скрипником.

– В какой момент к вам пришло осознание, что вы покинете Металлист 1925?

– У нас был небольшой конфликт с Виктором Скрипником. Мы не нашли общего языка и в конце чемпионата, весной, я уже понимал, что летом буду искать новую команду. Поэтому был готовым к этому.

– Если не секрет, в чем природа конфликта с Виктором Скрипником?

– Это обычные рабочие моменты. Такое случается. Мы имели разные взгляды, я понимал, что в будущем нужно будет искать себе новый клуб.